Temizlik Anlayışın Ne Kadar Yenilikçi?
Temizlik Anlayışın Ne Kadar Yenilikçi?
Temizlik dediğinde aklına ilk gelen ne? Kimi için rahatlama, kimi için “Of, yine mi?” tepkisi… Peki bu işi ne kadar kendi tarzında yapıyorsun? Ya da ne kadar yenilikçi diye sorsak?
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Toz alırken genelde ne kullanırsın?
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Temizlik ürünü seçerken en önem verdiğin şey nedir?
Banyo temizliği sana ne hissettiriyor?
Vazgeçemediğin bir temizlik ürünü seçer misin?
Temizlik yaparken müzik veya podcast dinler misin?
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Evinde en çok hangi alanı temizlemek sinir ediyor?
Daha önce ev temizliği için eve temizlikçi çağırdın mı?
Az kaldı! Temizlik rutinini nasıl planlıyorsun?
Son soru: Ev temizliği hilesi deyince aklına ilk gelen şey, bunlardan hangisi?
Denenmişi deneyerek pek risk almıyorsun!
Philips 2000 Serisi Robot Süpürge kadar yenilikçisin!
Hızlı ve pratik biri olduğunu söyleyebiliriz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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