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Temizlik Anlayışın Hangi Hayvana Benziyor?

etiket Temizlik Anlayışın Hangi Hayvana Benziyor?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 12:31

Temizlik yapmanın anlamı herkes için ayrı elbette. Bazıları düzenli temizlikten yanayken bazıları temizlik konusunda daha rahat. Peki sen temizlik yaparken hangi hayvana daha çok benziyorsun, birlikte bakalım mı?

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1. Hadi bakalım başlıyoruz.... Evin en dağınık yeri neresi olur genelde?

2. Evde toz alma sıklığın ne peki?

3. Temizlik yapmaya karar verme sürecin nasıl gelişiyor?

4. Evde çöp birikti diyelim, hemen atar mısın?

5. Evine misafir geleceği zaman neler yaparsın?

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6. Evi temizlerken en çok nereye odaklanıyorsun?

7. Evde bir odanın dağınık olduğunu gördüğünde tepkin ne oluyor?

8. Temizlikle ilgili seni en çok ne rahatsız ediyor peki?

9. Son sorumuz da geldi. Temizlik yaparken nasıl bir ruh halin oluyor?

Senin temizlik anlayışın karıncalar gibi!

Karıncaları hepimiz çalışkanlıklarıyla ve düzenli olmalarıyla biliriz. Sen de tam karıncalar gibisin. Temizlik yaparken çok titiz ve organize bir yaklaşımın var. Senin evini şu ana kadar düzensiz gören yoktur herhalde. Evin her zaman düzenli ve temiz. Bunu da planlı temizlik yapmana borçlusun elbette. Günlük aldığın tozlar ve haftalık büyük temizliklerin derken evini düzende tutmasını çok iyi biliyorsun. Evinin bu temizliği sana huzur veriyor. Küçücük bir dağınıklık bile olsa hemen rahatsız olup toplamak istiyorsun. 🐜

Senin temizlik anlayışın kediler gibi!

Sen temizlikte kedi gibisin. Senin için yaşadığın alanın temizliği çok önemli. Kendi eşyalarının olduğu yatak odan, banyon gibi yerleri hep temiz tutmak istiyorsun. Ama senin ilgin olmayan evin geri kalanı öyle çok da umrunda değil gibi. Yani arada bir girdiğin çalışma odasının temiz olması ya da olmaması seni pek alakadar etmiyor desek yanılmayız. Aslında temiz bir evde yaşamak seni rahat hissettiriyor, sen sadece o temizliği yapan olmayı pek sevmiyorsun. 🐈

Senin temizlik anlayışın pandalar gibi!

Pandaları hepimiz rahatlığıyla tanıyoruz. Temizlik konusunda da sen tam pandalar gibisin. Yani rahatına çok düşkünsün! Temizlik senin önceliğin olan konulardan biri değil, senin önceliğin her zaman rahatın elbette. 'Biraz toz olmuş ev sanki ne olacak ki?' senin motton diyebiliriz. Yani ev öyle iyice dağılmadan, her yer toz olmadan sen pek temizliğe girişenlerden değilsin. Eğer ortamın rahatsa sen de rahatına bakarsın! 🐼

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