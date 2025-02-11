Temizlik Anlayışın Hangi Hayvana Benziyor?
Temizlik Anlayışın Hangi Hayvana Benziyor?
Temizlik yapmanın anlamı herkes için ayrı elbette. Bazıları düzenli temizlikten yanayken bazıları temizlik konusunda daha rahat. Peki sen temizlik yaparken hangi hayvana daha çok benziyorsun, birlikte bakalım mı?
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1. Hadi bakalım başlıyoruz.... Evin en dağınık yeri neresi olur genelde?
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2. Evde toz alma sıklığın ne peki?
3. Temizlik yapmaya karar verme sürecin nasıl gelişiyor?
4. Evde çöp birikti diyelim, hemen atar mısın?
5. Evine misafir geleceği zaman neler yaparsın?
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6. Evi temizlerken en çok nereye odaklanıyorsun?
7. Evde bir odanın dağınık olduğunu gördüğünde tepkin ne oluyor?
8. Temizlikle ilgili seni en çok ne rahatsız ediyor peki?
9. Son sorumuz da geldi. Temizlik yaparken nasıl bir ruh halin oluyor?
Senin temizlik anlayışın karıncalar gibi!
Senin temizlik anlayışın kediler gibi!
Senin temizlik anlayışın pandalar gibi!
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