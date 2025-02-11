Temizlik Anlayışın Hangi Hayvana Benziyor?

Sen temizlikte kedi gibisin. Senin için yaşadığın alanın temizliği çok önemli. Kendi eşyalarının olduğu yatak odan, banyon gibi yerleri hep temiz tutmak istiyorsun. Ama senin ilgin olmayan evin geri kalanı öyle çok da umrunda değil gibi. Yani arada bir girdiğin çalışma odasının temiz olması ya da olmaması seni pek alakadar etmiyor desek yanılmayız. Aslında temiz bir evde yaşamak seni rahat hissettiriyor, sen sadece o temizliği yapan olmayı pek sevmiyorsun. 🐈