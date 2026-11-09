Temizlik Alışkanlıklarına Göre Mesleğini Tahmin Ediyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Temizlik yapma şeklin aslında düşündüğünden daha fazla şey anlatıyor olabilir. Bakalım alışkanlıkların mesleğini ele verecek mi?
1. Temizlik yaparken en çok hangi aşamada "kriz" yaşarsın?
2. Temizliğe başlamadan önce mutlaka bir yapılacaklar listesi hazırlar mısın?
3. Yeni bir elektrikli süpürge veya teknolojik temizlik ürünü alırken ilk neye bakarsın?
4. Aşağıdaki düzenleme biçimlerinden hangisi senin kitaplığını veya dolap içlerini en iyi anlatıyor?
5. Temizlik yaparken evdeki eski ve kullanılmayan eşyaları atmakta asla tereddüt etmem.
6. Temizlik bittiğinde, yaptığın işi kontrol etmek için nasıl bir check-up süreci uygularsın?
7. Temizlik yaparken bir yandan da iş veya okul maillerini veya mesajlarını kontrol eder misin?
8. Evdeki deterjanları ve temizlik bezlerini nereye, nasıl depolarsın?
Mühendis
Yönetici
Reklamcı
Avukat
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın