Görüş Bildir
Haberler
Finans
Temel Ekonomik Göstergelere Ne Kadar Hakimsin?

etiket Temel Ekonomik Göstergelere Ne Kadar Hakimsin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 12:01

Bu testte temel ekonomik göstergelere ne kadar hakim olduğunu ölçüyoruz!

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. GDP Nedir?

1. GDP Nedir?

2. Enflasyonun ekonomiye etkisi nedir?

2. Enflasyonun ekonomiye etkisi nedir?

3. İşsizlik oranı nasıl hesaplanır?

3. İşsizlik oranı nasıl hesaplanır?

4. Merkez Bankası'nın temel görevi nedir?

4. Merkez Bankası'nın temel görevi nedir?

5. Döviz kuru nedir?

5. Döviz kuru nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bütçe açığı ile ilgili doğru açıklama hangisidir?

6. Bütçe açığı ile ilgili doğru açıklama hangisidir?

7. Ticaret dengesi nedir?

7. Ticaret dengesi nedir?

8. Faiz oranlarının yükseltilmesinin ekonomi üzerindeki etkisi nedir?

8. Faiz oranlarının yükseltilmesinin ekonomi üzerindeki etkisi nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

9. Fazlasıyla!

Sen temel ekonomik göstergelere fazlasıyla hakimsin! Bu konuda kaçırdığın yalnızca ufak tefek şeyler var. Ekonomiye, gündeme ve tüm halkı etkileyecek konulara oldukça ilgilisin. Bu konularda bilgi eksiğin olsa bile tamamlamaya hazırsın!

10. Yeterli derecede!

Sen temel ekonomik göstergelere yeterli derecede hakimsin! Her şeyi detaylı bir biçimde bilmiyorsun fakat öğrenmek için elinden geleni yapıyorsun. Herhangi bir konuda eksiğin olursa hemen tamamlamaya hazırsın!

Eh işte!

Senin temel ekonomik göstergelere pek hakim olduğunu söyleyemeyiz... Kendini geliştirmen gereken pek çok konu var. Kendini çok daha bilgili hissettiğinde, ben hazırım dediğinde tekrar bu testte görüşmek üzere!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?