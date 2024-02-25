Temel Ekonomik Göstergelere Ne Kadar Hakimsin?
Temel Ekonomik Göstergelere Ne Kadar Hakimsin?
Bu testte temel ekonomik göstergelere ne kadar hakim olduğunu ölçüyoruz!
Hazırsan başlayalım!
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1. GDP Nedir?
2. Enflasyonun ekonomiye etkisi nedir?
3. İşsizlik oranı nasıl hesaplanır?
4. Merkez Bankası'nın temel görevi nedir?
5. Döviz kuru nedir?
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6. Bütçe açığı ile ilgili doğru açıklama hangisidir?
7. Ticaret dengesi nedir?
8. Faiz oranlarının yükseltilmesinin ekonomi üzerindeki etkisi nedir?
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