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Tekstil, Savunma ve Enerji Şirketleri Öne Çıktı! 14 Ekim'de Yatırımcıları Sevindiren 10 Hisse

etiket Tekstil, Savunma ve Enerji Şirketleri Öne Çıktı! 14 Ekim'de Yatırımcıları Sevindiren 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 18:13

Borsa İstanbul’da 14 Ekim itibarıyla öne çıkan hisseler belli oldu. Gün içerisinde dikkat çeken artışlar yaşandı ve yatırımcıların ilgisini çeken şirketler arasında SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS), Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) ve Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) gibi isimler yer aldı.

İşte günün en çok yükselen hisseleri:

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1. Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS)

1. Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS)

Güncel olarak SKTAS, özellikle tekstil sektöründeki faaliyetlerini genişletme adımlarıyla dikkat çekerken, bugün %10 artışla 4,95 TL'ye yükseldi.

2. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

2. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

MARKA Yatırım Holding portföy çeşitlendirmesi ve güçlü finansal yapısıyla piyasada güven kazanmaya devam ediyor. %9,97 oranında yükselen Marka Yatırım Holding'in hisseleri, 51,40 TL'ye ulaştı.

3. Aray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)

3. Aray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)

Matbaacılık ve kağıt sektöründe faaliyet gösteren Aray Matbaacılık, %9,93 artışla 21,58 TL seviyesine yükseldi. Şirketin dijital baskı teknolojilerine yaptığı yatırımlar bu yükselişi destekliyor.

4. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

4. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

Savunma teknolojileri alanındaki başarısıyla Papilon Savunma, %8,27 artışla 77,00 TL'ye çıktı. Biyometrik güvenlik çözümleri ve savunma sanayisindeki talep artışı bu hissedeki yükselişi destekledi.

5. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM)

5. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM)

Endüstri yatırımlarıyla öne çıkan Ostim, %7,95 oranında artışla 7,60 TL'ye yükseldi.

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6. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

6. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

Yatırımcıların ilgisini çeken Metro Yatırım Ortaklığı, %7,50 artışla 7,31 TL'ye ulaştı. Portföy çeşitlendirmesi ve gayrimenkul yatırımlarındaki artış bu yükselişte önemli rol oynadı.

7. Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD)

7. Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD)

Enerji ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren Altınyağ Madencilik, %6,14 yükselişle 6,05 TL seviyesine çıktı.

8. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

8. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Merko Gıda, %6,05 artışla 17,96 TL'ye ulaştı. Şirketin son dönemde iç pazarda büyüme kaydetmesi ve ihracat faaliyetlerini artırması hissedeki hareketliliği destekledi.

9. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

9. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

Savunma ve uzay teknolojileri alanında önemli bir oyuncu olan SDT Uzay, %5,67 artışla 248,00 TL seviyesine ulaştı. Savunma projelerindeki başarılar ve uluslararası iş birlikleri şirketin yükselişinde etkili oldu.

10. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine San. ve Tic. A.Ş. (RTALB)

10. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine San. ve Tic. A.Ş. (RTALB)

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren RTA Laboratuvarları, %5,51 artışla 19,71 TL seviyesine yükseldi.

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