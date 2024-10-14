Tekstil, Savunma ve Enerji Şirketleri Öne Çıktı! 14 Ekim'de Yatırımcıları Sevindiren 10 Hisse
Tekstil, Savunma ve Enerji Şirketleri Öne Çıktı! 14 Ekim'de Yatırımcıları Sevindiren 10 Hisse
Borsa İstanbul’da 14 Ekim itibarıyla öne çıkan hisseler belli oldu. Gün içerisinde dikkat çeken artışlar yaşandı ve yatırımcıların ilgisini çeken şirketler arasında SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS), Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) ve Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) gibi isimler yer aldı.
İşte günün en çok yükselen hisseleri:
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1. Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS)
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2. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)
3. Aray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)
4. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)
5. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM)
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