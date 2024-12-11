Teknoloji ve Tüketim Sektörlerinden Büyük Yükseliş: 11 Aralık’ta Hangi Hisseler Kazandırdı?
Teknoloji ve Tüketim Sektörlerinden Büyük Yükseliş: 11 Aralık’ta Hangi Hisseler Kazandırdı?
Borsa İstanbul’da 11 Aralık günü teknoloji, gayrimenkul, ve tüketim sektörlerine damgasını vuran hisse senetleri, yatırımcılara kazanç sağlamaya devam etti. İşte dikkat çeken hisseler ve performanslarına dair detaylı bilgiler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ditaş Doğan Yedek Parça (DITAS)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Türk Tuborg (TBORG)
3. Derlüks Yatırım Holding (DERHL)
4. Birikim Varlık Yönetimi (BRKVY)
5. Deniz Gayrimenkul (DZGYO)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Batı Ege Gayrimenkul (BEGYO)
7. TGS Dış Ticaret (TGSAS)
8. Makina Takım Endüstrisi (MAKTK)
9. İpek Doğal Enerji (IPEKE)
10. Derimod Konfeksiyon (DERIM)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın