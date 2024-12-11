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Teknoloji ve Tüketim Sektörlerinden Büyük Yükseliş: 11 Aralık’ta Hangi Hisseler Kazandırdı?

etiket Teknoloji ve Tüketim Sektörlerinden Büyük Yükseliş: 11 Aralık’ta Hangi Hisseler Kazandırdı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 18:17

Borsa İstanbul’da 11 Aralık günü teknoloji, gayrimenkul, ve tüketim sektörlerine damgasını vuran hisse senetleri, yatırımcılara kazanç sağlamaya devam etti. İşte dikkat çeken hisseler ve performanslarına dair detaylı bilgiler:

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1. Ditaş Doğan Yedek Parça (DITAS)

1. Ditaş Doğan Yedek Parça (DITAS)

Fiyat: 17,64 TL

Değişim: %9,98

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren DITAS, genişleyen ihracat hacmi ve yüksek talep nedeniyle günü güçlü bir yükselişle kapattı.

2. Türk Tuborg (TBORG)

2. Türk Tuborg (TBORG)

Fiyat: 164,40 TL

Değişim: %9,97

İçecek sektörünün güçlü oyuncularından biri olan TBORG, iç pazar satışlarındaki artış ve yeni kampanyaları sayesinde dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.

3. Derlüks Yatırım Holding (DERHL)

3. Derlüks Yatırım Holding (DERHL)

Fiyat: 13,92 TL

Değişim: %9,95

Yatırım portföyünü genişleten DERHL, enerji ve teknoloji alanındaki yeni projeleriyle yatırımcıların radarına girdi.

4. Birikim Varlık Yönetimi (BRKVY)

4. Birikim Varlık Yönetimi (BRKVY)

Fiyat: 52,60 TL

Değişim: %9,95

Finansal varlık yönetimi sektöründeki başarılı operasyonlarıyla BRKVY, günün kazandıran hisseleri arasında yer aldı.

5. Deniz Gayrimenkul (DZGYO)

5. Deniz Gayrimenkul (DZGYO)

Fiyat: 11,20 TL

Değişim: %9,91

Gayrimenkul yatırımlarındaki çeşitlilik ve bölgesel projeler, DZGYO hisselerinin yükselişine katkı sağladı.

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6. Batı Ege Gayrimenkul (BEGYO)

6. Batı Ege Gayrimenkul (BEGYO)

Fiyat: 5,34 TL

Değişim: %9,88

Bölgesel gayrimenkul projelerinde artan taleple birlikte BEGYO hisseleri güçlü bir performans gösterdi.

7. TGS Dış Ticaret (TGSAS)

7. TGS Dış Ticaret (TGSAS)

Fiyat: 66,95 TL

Değişim: %8,42

Dış ticaret alanında faaliyet gösteren TGSAS, ihracat kapasitesindeki büyüme ile dikkat çekti.

8. Makina Takım Endüstrisi (MAKTK)

8. Makina Takım Endüstrisi (MAKTK)

Fiyat: 7,03 TL

Değişim: %8,38

Makine ve endüstri sektöründeki güçlü temelleriyle MAKTK, yatırımcılar için cazip bir seçenek oldu.

9. İpek Doğal Enerji (IPEKE)

9. İpek Doğal Enerji (IPEKE)

Fiyat: 57,35 TL

Değişim: %7,20

Enerji sektöründe yeni keşif ve üretim projeleri, IPEKE hisselerinin değer kazanmasına neden oldu.

10. Derimod Konfeksiyon (DERIM)

10. Derimod Konfeksiyon (DERIM)

Fiyat: 34,68 TL

Değişim: %6,84

Moda ve perakende sektöründeki yenilikçi koleksiyonlarıyla DERIM, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Ecem Bekar
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