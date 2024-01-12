Teknoloji Severlerin Yeni Adresi: OpenAI'ın Yapay Zeka Mağazası "GPT Store" Açıldı
Teknoloji Severlerin Yeni Adresi: OpenAI'ın Yapay Zeka Mağazası "GPT Store" Açıldı
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OpenAI, GPT teknolojileri için özel bir uygulama mağazası olan GPT Store'u resmi olarak kullanıma sundu.
Bu yeni mağaza, haftalık olarak kullanışlı GPT'leri öne çıkaran bir platform olarak hizmet verecek.
Mağaza açılmadan önce OpenAI, özel GPT'lerin marka yönergelerine ve kullanım politikalarına uygunluğunu sağlamak amacıyla yeni bir inceleme sistemi kurduğunu belirtti.
Ayrıca kullanıcıların zararlı ya da güvensiz buldukları GPT'leri nasıl bildirebilecekleri konusunda yönergeleri de güncellendi.
GPT Store, ChatGPT Plus ve Enterprise abonelerinin yanı sıra "Team" adı verilen yeni bir abonelik seviyesine de hizmet verecek.
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ChatGPT Team ise yaklaşık 150 kişilik küçük ekipleri hedefleyen ve self-servis odaklı bir abonelik planı sunan ChatGPT'nin ücretli bir sürümüdür.
Bu plan, 149 kişiye kadar olan ekipler için özel bir çalışma alanı ve yönetici araçları sağlayarak GPT-4 ve DALL-E 3 gibi araçların kullanımına olanak tanıyor.
ChatGPT Team'in maliyeti, yıllık faturalandırmada kullanıcı başına aylık 25 dolar, aylık faturalandırmada ise kullanıcı başına aylık 30 dolar olarak belirlendi.
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