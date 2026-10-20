Tek Kişilik Hanelerin Artmasının Büyüttüğü 10 Sektör

Tek kişilik hanelerde dev mutfak ürünleri yerine daha çok küçük ev aletleri oluyor. Küçük porsiyonlar daha çok tercih edildiği için küçük ev aletleri daha kullanışlı geliyor. Airfryer, mini fırın, kahve makinesi gibi aletler bu evlerin demirbaşları yani!