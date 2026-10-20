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Tek Kişilik Hanelerin Artmasının Büyüttüğü 10 Sektör

etiket Tek Kişilik Hanelerin Artmasının Büyüttüğü 10 Sektör

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
20.10.2026 - 18:01
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Günümüzde tek kişilik haneler oldukça yaygın. Tabii tek kişilik yaşam yaygınlaştıkça bazı sektörler bundan daha olumlu etkileniyor. Yalnız yaşayanların büyümesine yardım ettiği sektörler neler?

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1. Hazır Yemek ve Paket Servis Sektörü

1. Hazır Yemek ve Paket Servis Sektörü

Tek başına yaşayan kişiler için hazır yemek sektörü olmazsa olmaz. Özellikle çalışan kişiler her gün yemek yapamıyor ve dışarıdan söylüyor. Yani yalnız yaşayanlar hazır yemek sektörünün büyümesine yardımcı oluyor.

2. Küçük Ev Aletleri Sektörü

2. Küçük Ev Aletleri Sektörü

Tek kişilik hanelerde dev mutfak ürünleri yerine daha çok küçük ev aletleri oluyor. Küçük porsiyonlar daha çok tercih edildiği için küçük ev aletleri daha kullanışlı geliyor. Airfryer, mini fırın, kahve makinesi gibi aletler bu evlerin demirbaşları yani!

3. Mobilya Sektörü

3. Mobilya Sektörü

Kalabalık aileler azalıyor ve yalnız yaşayanlar artıyor. Bu da mobilya sektörünün değişime uğramasına neden oluyor. Tek başına yaşayanlar için bunlara özel mobilyalar yapılıyor. Mobilya sektörü de bu şekilde gelişiyor ve büyüyor.

4. Konut Sektörü

4. Konut Sektörü

Kişiler yalnız yaşamaya başladıkça konutlarda da değişim gerçekleşiyor. Tek kişilerin yaşamasına uygun daha küçük evler yapılıyor. 1+1 evlere talep artıyor. Bu da konut sektörünün farklı yönde büyümesine neden oluyor.

5. Evcil Hayvan Sektörü

5. Evcil Hayvan Sektörü

Yalnız yaşayanlar evcil hayvanlarla beraber yaşamaya istekli oluyorlar. Genelde tek kişilik hanelerde bir tane tüylü dost oluyor yani. Bu da elbette evcil hayvan sektörünün büyüyüp gelişmesini sağlıyor.

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6. Platform Hizmetleri

6. Platform Hizmetleri

Yalnız yaşayanlar kalabalık yaşayanlara göre daha çok platform üyelikleri alabiliyor. Evde yalnızken bir şeyler izlemek ya da eğlenmek için bu platform üyelikleri tercih edilebiliyor. Bunun sonucunda bu sektörler büyüyor.

7. Eve Teslimat Hizmetleri

7. Eve Teslimat Hizmetleri

Evde yalnız yaşayanlar büyük alışveriş yapmayı tercih etmiyor. O yüzden genelde küçük ve sık alışveriş yapıyorlar. Bunu yaparken de markete gitmek yerine eve söylemeyi daha çok tercih ediyorlar. Bu da eve teslimat hizmetlerinin büyümesine yardımcı oluyor.

8. Paylaşımlı Ofis Alanları

8. Paylaşımlı Ofis Alanları

Küçük evlerde yaşayan ve uzaktan çalışanlar için paylaşımlı ofisler güzel bir seçenek oluyor. Tek kişilik hanelerin artması paylaşımlı ofis alanlarının artmasına neden oluyor.

9. Ev Temizliği Hizmetleri

9. Ev Temizliği Hizmetleri

Yalnız yaşayanlar temizlik hizmetlerini dışarıdan alabiliyorlar. Özellikle yoğun çalışan kişiler için bu zorunluluk oluyor hatta. Tek başına her şeye yetişemeyen kişiler temizlik hizmetini satın alarak zaman kazanabiliyorlar. Böylece bu sektörün büyümesini de sağlıyorlar.

10. Akıllı Ev Teknolojileri

10. Akıllı Ev Teknolojileri

Tek başına yaşayanlar için güvenlik önemli. O yüzden akıllı ev teknolojilerini daha çok kullanıyorlar. Akıllı kilitler, görüntülü kapı zilleri ya da çeşitli güvenlik kameraları ile evlerini daha güvenli hale getirebiliyorlar.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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