Tek Kişilik Hanelerin Artmasının Büyüttüğü 10 Sektör
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Günümüzde tek kişilik haneler oldukça yaygın. Tabii tek kişilik yaşam yaygınlaştıkça bazı sektörler bundan daha olumlu etkileniyor. Yalnız yaşayanların büyümesine yardım ettiği sektörler neler?
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1. Hazır Yemek ve Paket Servis Sektörü
2. Küçük Ev Aletleri Sektörü
3. Mobilya Sektörü
4. Konut Sektörü
5. Evcil Hayvan Sektörü
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6. Platform Hizmetleri
7. Eve Teslimat Hizmetleri
8. Paylaşımlı Ofis Alanları
9. Ev Temizliği Hizmetleri
10. Akıllı Ev Teknolojileri
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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