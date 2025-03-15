Tek Başına Kaybolma!: Belirsiz Bir Yolculuk Olan Yas Sürecinde Psikolojik Desteğin Önemi

Yas süreci genellikle beş evrede açıklanır; inkar, öfke, pazarlık, depresyon, kabul. Ancak bu evreleri kişi deneyimlerken kendini karmaşık bir labirentin içinde bulabilir. Psikolojik destek, yas sürecinin doğal bir parçası olan bu evrelerin normal olduğunu anlamanıza yardımcı olur ve her aşamada yaşadığınız duyguları sağlıklı bir şekilde kabul etmenize yardımcı olur.