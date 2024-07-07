Tedirgin Eden Açıklama: “Zemin Çöküyor, Önlem Alınmazsa Gelecekte İzmir'i Su Basacak”

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de zeminin her yıl 1,5 santimetre çöktüğüne dikkati çekerek, 'İzmir'in en büyük sorunu ne ulaşım ne körfezin kokması ne kirlilik ne de başka bir şey. Uzun vadede tek bir olay var; çökme. Önlem alınmazsa 50-60 yıl sonra deniz suyu Basmane'ye kadar gelebilir' dedi.