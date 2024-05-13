TCMB'den Yeni Rekor: Döviz Alımlarında Hız Artıyor!
TCMB'den Yeni Rekor: Döviz Alımlarında Hız Artıyor!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz alımlarına devam ediyor. Swap hariç net rezervler 10 Mayıs Cuma ile biten haftada 4,2 milyar dolarla yine rekor düzeyde yükseliş gösterdi.
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TCMB rezervlerini artırmaya devam ediyor.
TCMB'nin tek günde rekor döviz alım yaptığı görülürken, önceki rekor da Nisan ayının son haftasında 3,3 milyar dolar olmuştu.
TCMB'nin swap hariç net rezervi düzeyi de eksi 23,7 milyar dolar seviyesine gelmiş oldu. Bu seviye, Mayıs 2020'den sonra en iyi yüksek düzey oldu.
Swap hariç net rezervlerdeki toparlanmanın sinyallerini Enflasyon Raporu toplantısındaki sunumunda Başkan Fatih Karahan vermişti.
Karahan, döviz alım hedeflerinde, enflasyondaki düşüş hedefine mani olmayacak şekilde rezerv pozisyonunu iyileştirmek istedikleri cevabını vermişti.
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