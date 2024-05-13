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TCMB'den Yeni Rekor: Döviz Alımlarında Hız Artıyor!

TCMB'den Yeni Rekor: Döviz Alımlarında Hız Artıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 15:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz alımlarına devam ediyor. Swap hariç net rezervler 10 Mayıs Cuma ile biten haftada 4,2 milyar dolarla yine rekor düzeyde yükseliş gösterdi.

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TCMB rezervlerini artırmaya devam ediyor.

TCMB rezervlerini artırmaya devam ediyor.

Bloomberg HT hesaplamasına göre, TCMB'nin bilanço verilerinde swap hariç net rezervler, 10 Mayıs Cuma günü ile biten haftada 4,2 milyar dolar iyileşme gösterdi.

TCMB'nin tek günde rekor döviz alım yaptığı görülürken, önceki rekor da Nisan ayının son haftasında 3,3 milyar dolar olmuştu.

TCMB'nin tek günde rekor döviz alım yaptığı görülürken, önceki rekor da Nisan ayının son haftasında 3,3 milyar dolar olmuştu.
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Son alımlarla birlikte TCMB'nin 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 41,8 milyar dolar döviz aldığı görüldü.

TCMB'nin swap hariç net rezervi düzeyi de eksi 23,7 milyar dolar seviyesine gelmiş oldu. Bu seviye, Mayıs 2020'den sonra en iyi yüksek düzey oldu.

TCMB'nin swap hariç net rezervi düzeyi de eksi 23,7 milyar dolar seviyesine gelmiş oldu. Bu seviye, Mayıs 2020'den sonra en iyi yüksek düzey oldu.
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Swap hariç net rezervlerdeki toparlanmanın sinyallerini Enflasyon Raporu toplantısındaki sunumunda Başkan Fatih Karahan vermişti.

Swap hariç net rezervlerdeki toparlanmanın sinyallerini Enflasyon Raporu toplantısındaki sunumunda Başkan Fatih Karahan vermişti.
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Karahan, döviz alım hedeflerinde, enflasyondaki düşüş hedefine mani olmayacak şekilde rezerv pozisyonunu iyileştirmek istedikleri cevabını vermişti.

Karahan, döviz alım hedeflerinde, enflasyondaki düşüş hedefine mani olmayacak şekilde rezerv pozisyonunu iyileştirmek istedikleri cevabını vermişti.
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