TBMM Kapalı Oturum Yapacak: İsrail’in Savaş Tehdidi Değerlendirilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail’in savaş tehdidi için 8 Ekim’de kapalı oturum yapacak. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerini bilgilendirecek.