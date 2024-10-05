TBMM Kapalı Oturum Yapacak: İsrail’in Savaş Tehdidi Değerlendirilecek
TBMM Kapalı Oturum Yapacak: İsrail’in Savaş Tehdidi Değerlendirilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail’in savaş tehdidi için 8 Ekim’de kapalı oturum yapacak. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerini bilgilendirecek.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin İsrail tehditi için 8 Ekim salı günü kapalı oturumda toplanacağını açıkladı.
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TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında bakanlar Hakan Fidan ve Yaşar Güler, milletvekillerini İsrail'in saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski konusunda bilgilendirecek.
Kapalı oturuma dinleyiciler ve gazeteciler alınmayacak.
Oturumun tutanakları, 10 yıl sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
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