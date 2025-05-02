TBMM’den Mattia Ahmet Minguizzi Hamlesi: ‘Yaşı Küçük’ Katile Büyük Ceza Geliyor

24 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanan katil, ‘çocuk indirimi’ uygulanacağı için hukukçulara göre 10 yıl sonra cezaevinden şartlı olarak salıverilebilecek. Hem Minguzzi’nin ailesi hem de kamuoyu indirimli ceza uygulamasına tepki gösteriyor. Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde TBMM’nin “Yeni ‘Minguzzi’ler olmasın” diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; TBMM Araştırma Komisyonunun önerileri arasında söz konusu cezalara yeni bir kademelendirme getirilmesi ve cezaların artırılması yer alıyor.