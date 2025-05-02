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TBMM’den Mattia Ahmet Minguizzi Hamlesi: ‘Yaşı Küçük’ Katile Büyük Ceza Geliyor

TBMM’den Mattia Ahmet Minguizzi Hamlesi: ‘Yaşı Küçük’ Katile Büyük Ceza Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.05.2025 - 08:06

Mattia Ahmet Minguizzi’nin katilinin yaşı 18’den küçük olduğu için alması beklenen 10 yıldan az ceza davayı takip eden herkes tarafından ‘az’ bulunurken TBMM, bu tür vakaları önlemek için Avrupa ve ABD’deki gibi çocuk katillerin cezalarını arttırmayı planlıyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; ABD’de birçok eyalette ağır suç işleyen 16-17 yaşındaki çocuklar, yetişkin gibi yargılanabiliyor. Bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar düşüyor.

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Türkiye’yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde katilin 18 yaşından küçük olması sebebiyle indirimli ceza alacak olması tartışma konusu olmuştu.

Türkiye’yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde katilin 18 yaşından küçük olması sebebiyle indirimli ceza alacak olması tartışma konusu olmuştu.

24 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanan katil, ‘çocuk indirimi’ uygulanacağı için hukukçulara göre 10 yıl sonra cezaevinden şartlı olarak salıverilebilecek. Hem Minguzzi’nin ailesi hem de kamuoyu indirimli ceza uygulamasına tepki gösteriyor. Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde TBMM’nin “Yeni ‘Minguzzi’ler olmasın” diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; TBMM Araştırma Komisyonunun önerileri arasında söz konusu cezalara yeni bir kademelendirme getirilmesi ve cezaların artırılması yer alıyor.

Birçok Avrupa ülkesinde de çocuk suçlularla ilgili cezalar Türkiye’den daha caydırıcı.

Birçok Avrupa ülkesinde de çocuk suçlularla ilgili cezalar Türkiye’den daha caydırıcı.

Komisyon, Avrupa’daki örnekleri de inceleyerek özellikle Minguzzi örneğinde olduğu gibi, vahşice işlenen cinayetlerde katil 18 yaşından küçük olsa bile daha ağır bir ceza uygulanmasını gündeme getirecek. Bazı ülkelerde çocuk failler, işledikleri suça göre yetişkin gibi yargılanıyorlar ve yetişkinlere verilen cezalar uygulanıyor.

ABD’de birçok eyalette ağır suç işleyen 16-17 yaşındaki çocuklar, yetişkin gibi yargılanabiliyor. Bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar düşüyor.

Kanada’da 14 yaş üstü suçlular, yine işledikleri suçun ağırlığına göre yetişkin mahkemesinde yargılanabiliyor. 

İngiltere’de de ağır suç işleyen 10 yaş üstü çocuklar, özel çocuk mahkemeleri yerine diğer mahkemelerde yargılanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Eee yani

Katilin çocukken belli olur zaten

mb

O katilin arkasında kim varsa hepsi ceza almalı hala aileyi tehdit eden soysuzlar var dışarda

tipikbiri

Mezara da saldırmışlardı namussuzlar