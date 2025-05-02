TBMM’den Mattia Ahmet Minguizzi Hamlesi: ‘Yaşı Küçük’ Katile Büyük Ceza Geliyor
Mattia Ahmet Minguizzi’nin katilinin yaşı 18’den küçük olduğu için alması beklenen 10 yıldan az ceza davayı takip eden herkes tarafından ‘az’ bulunurken TBMM, bu tür vakaları önlemek için Avrupa ve ABD’deki gibi çocuk katillerin cezalarını arttırmayı planlıyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; ABD’de birçok eyalette ağır suç işleyen 16-17 yaşındaki çocuklar, yetişkin gibi yargılanabiliyor. Bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar düşüyor.
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Türkiye’yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde katilin 18 yaşından küçük olması sebebiyle indirimli ceza alacak olması tartışma konusu olmuştu.
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Birçok Avrupa ülkesinde de çocuk suçlularla ilgili cezalar Türkiye’den daha caydırıcı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Katilin çocukken belli olur zaten
O katilin arkasında kim varsa hepsi ceza almalı hala aileyi tehdit eden soysuzlar var dışarda
Mezara da saldırmışlardı namussuzlar
Yancılar nolcak ?