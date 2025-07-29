Tatil Yaparken Bile Yoruluyorsan Bu Yazı Senin İçin!
Zihinsel yorgunluk, sadece işe gitmeyince geçen bir şey değildir. Sürekli plan yapma, beklentileri karşılama ve “iyi vakit geçirmeliyim” baskısı seni tatilde bile yorabilir. “mükemmel bir plan yapma”, “her anı dolu yaşama” baskısı seni de yoruyorsa, bu yazı tam sana göre. Bu içerikte, yazın ortasında neden tükenmiş hissedebileceğini, sosyal medyanın nasıl manipüle ettiğini ve aslında nasıl dinlenmen gerektiğine dair bir yol haritası hazırladım. Çünkü gerçekten iyi gelen bir tatil; dışarıdan değil, içeriden başlar…
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