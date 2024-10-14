Tasarruf Yapmaya Nereden Başlamalısın?
Tasarruf Yapmaya Nereden Başlamalısın?
Birikim yapmak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilemiyor musun? Cevabın tam da burada! Bize kendinden bahset, tasarruf yapmaya nereden başlayacağını söyleyelim!
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1. Bir arkadaşınla dışarıda yemek yiyeceksin, nasıl bir seçim yaparsın?
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2. Elektrik faturan yüksek geldi, ne yaparsın?
3. Seyahate çıkmayı planlıyorsun, konaklama seçimin nasıl olur?
4. Kıyafet alışverişi yapacaksın, nasıl karar verirsin?
5. Birikim yapmak için ilk adımın ne olur?
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