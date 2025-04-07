Tasarruf Yaparken En Büyük Hatan Ne?

Birikim yapmaya çalışıyorsun ama ay sonu geldiğinde hala 'Paralar nereye gitti ya?' diye mi düşünüyorsun? İndirim görünce dayanamıyor musun? Yoksa her 'Bu ay tasarruf yapıyorum!' dediğinde cüzdanın sana göz devirmeye mi başladı? Eğer cevabın evet ise, işte bu test tam sana göre! Para biriktirmeye çalışırken seni en çok ne zorluyor? Yaptığın hataları göz önüne alarak belki harcama alışkanlıklarını değiştirirsin ve yoluna daha sağlam adımlarla devam etmeye başlarsın!

Hadi bakalım, en büyük tasarruf hatanı bulmak için soruları yanıtla!