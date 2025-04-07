onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Tasarruf Yaparken En Büyük Hatan Ne?

etiket Tasarruf Yaparken En Büyük Hatan Ne?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 17:01

Birikim yapmaya çalışıyorsun ama ay sonu geldiğinde hala 'Paralar nereye gitti ya?' diye mi düşünüyorsun? İndirim görünce dayanamıyor musun? Yoksa her 'Bu ay tasarruf yapıyorum!' dediğinde cüzdanın sana göz devirmeye mi başladı? Eğer cevabın evet ise, işte bu test tam sana göre! Para biriktirmeye çalışırken seni en çok ne zorluyor? Yaptığın hataları göz önüne alarak belki harcama alışkanlıklarını değiştirirsin ve yoluna daha sağlam adımlarla devam etmeye başlarsın!

Hadi bakalım, en büyük tasarruf hatanı bulmak için soruları yanıtla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle birikim yapmaya çalışırken en büyük zayıflığın ne?

2. Peki market alışverişine çıkarken nasıl bir planın var?

3. Planın yanı sıra market alışverişine aç karnına gidiyor musun?

4. En son ne zaman artık gereksiz harcama yapmayacağım dedin?

5. Peki dışarıdan yemek siparişiyle aran nasıl?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aboneliklerinle aran nasıl?

7. Basit gibi görünen ama etkili bir soruyla devam edelim. Kahve alışkanlığın nasıl?

8. Son olarak maaşının belli bir yüzdesini her ay birikime ayırıyor musun?

Senin olayın spontane harcamalar!

Sen tam bir anı yaşa, sonra düşün insanısın! Harcamalarına çok dikkat etmiyor, indirim, kampanya, çok avantajlı fırsat gibi kelimeleri duyunca hemen harekete geçiyorsun. Bütçe yapmaya çalışıyorsun ama pek sadık kalamıyorsun. Küçük değişikliklerle tasarruf alışkanlığı kazanabilirsin! Mesela, dışarıdan kahve almak yerine evde yapabilir, alışverişe çıkmadan önce liste hazırlayarak gereksiz şeylerden kaçınabilirsin. Ufak tefek önlemler bile uzun vadede büyük fark yaratır!

Tasarruf yapmak için uğraşıyorsun ama...

Sen tasarruf yapmaya çalışıyorsun ama bazen ipin ucunu kaçırıyorsun. Kendimi ödüllendireyim diyerek bazen gereksiz harcamalar yapıyor, kredi kartı ekstrelerini görünce ufak çaplı bir şok yaşıyor olabilirsin. Ama işin güzel tarafı, bunun farkındasın! Biraz daha kararlı olursan harcamalarını kontrol altına alabilir ve gerçekten birikim yapabilirsin. Özellikle gözünü en çok korkutan harcamaları belirleyip onlara bir çözüm bulmak işine yarayabilir!

Sen tasarrufun şampiyonusun!

Sen paranı bilinçli yöneten, harcamalarına dikkat eden ve gerçek anlamda tasarruf yapan birisin. Gereksiz şeylere para harcamamayı biliyor, bütçene sadık kalıyor ve yatırım yapmayı önemsiyorsun. Tebrikler, tasarruf konusunda büyük bir yol kat etmişsin! Ancak, bazen fazla disiplinli olman kendini hiç ödüllendirmemene neden olabilir. Çok fazla kısmadan, kendine ufak ödüller de vermeyi unutma. Sonuçta hayatın tadını çıkarmak da önemli!

Sen bu alanda tam bir uzmansın! Açtığın yolda devam et!

Sen minimalist, hesaplı ve finans konularında oldukça bilinçlisin! Gereksiz harcamaları tamamen bırakmış, paranı en iyi şekilde değerlendiren nadir insanlardansın. Her ay düzenli birikim yapıyor, gereksiz aboneliklerden kaçınıyor ve alışveriş yapmak yerine deneyim kazanmayı tercih ediyorsun. Harika bir disipline sahipsin! Ama bazen aşırı kontrollü olmak, hayatın tadını çıkarmayı engelleyebilir. O yüzden arada bir küçük kaçamaklar yapıp kendini mutlu etmeyi unutma!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın