Tasarruf Yaparken En Büyük Hatan Ne?
Tasarruf Yaparken En Büyük Hatan Ne?
Birikim yapmaya çalışıyorsun ama ay sonu geldiğinde hala 'Paralar nereye gitti ya?' diye mi düşünüyorsun? İndirim görünce dayanamıyor musun? Yoksa her 'Bu ay tasarruf yapıyorum!' dediğinde cüzdanın sana göz devirmeye mi başladı? Eğer cevabın evet ise, işte bu test tam sana göre! Para biriktirmeye çalışırken seni en çok ne zorluyor? Yaptığın hataları göz önüne alarak belki harcama alışkanlıklarını değiştirirsin ve yoluna daha sağlam adımlarla devam etmeye başlarsın!
Hadi bakalım, en büyük tasarruf hatanı bulmak için soruları yanıtla!
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1. Öncelikle birikim yapmaya çalışırken en büyük zayıflığın ne?
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2. Peki market alışverişine çıkarken nasıl bir planın var?
3. Planın yanı sıra market alışverişine aç karnına gidiyor musun?
4. En son ne zaman artık gereksiz harcama yapmayacağım dedin?
5. Peki dışarıdan yemek siparişiyle aran nasıl?
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6. Aboneliklerinle aran nasıl?
7. Basit gibi görünen ama etkili bir soruyla devam edelim. Kahve alışkanlığın nasıl?
8. Son olarak maaşının belli bir yüzdesini her ay birikime ayırıyor musun?
Senin olayın spontane harcamalar!
Tasarruf yapmak için uğraşıyorsun ama...
Sen tasarrufun şampiyonusun!
Sen bu alanda tam bir uzmansın! Açtığın yolda devam et!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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