Tartıştığı Aracın Aynasını Kıran Motor Sürücüsü Saniyeler Sonra Takla Atarak Kaza Yaptı
Tartıştığı Aracın Aynasını Kıran Motor Sürücüsü Saniyeler Sonra Takla Atarak Kaza Yaptı
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İstanbul Kağıthane'de, 23 Ocak Salı günü saat 13:00 sıralarında meydana gelen bir olayda, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü dikkat çeken bir kaza geçirdi.
Motosiklet sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir otomobile yaklaşarak bilinmeyen bir nedenle otomobilin aynasına eliyle vurarak kırdı. Ardından, motosiklet sürücüsü önündeki taksiye çarptı ve takla attı.
Kaza anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde gerçekleşen bu olayda, motosiklet sürücüsü yerde savrulduktan sonra arkadan gelen bir otomobilin son anda durması, daha büyük bir felaketi önledi. Panikle ayağa kalkan motosiklet sürücüsü, emniyet şeridine yönelerek güvenli bir alana geçti.
Olayın detayları, araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerle net bir şekilde ortaya çıktı.
Olayın araç kamerasına yansıyan görüntüleri:
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