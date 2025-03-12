Tartışma Sırasında Nasıl Bir Tavır Takınıyorsun?

Tartışma sırasında kendi duygu ve düşüncelerine odaklanarak hareket ediyorsun. Karşıdaki insanın nasıl bir durumda olduğunu düşünmek yerine tüm söylemek istediklerini aktarmaya odaklanıyorsun. O an sinirli olduğun için ne söylediğini bilemiyor olabilirsin. Çünkü senin için önemli olan şey tartışmayı kazanmak... Bunun için geçmişteki tartışmaları ve karşı tarafında eski hatalarını gün yüzüne getirebilirsin. Ne olursa olsun haklı olan taraf sen olmalısın!