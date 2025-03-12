Tartışma Sırasında Nasıl Bir Tavır Takınıyorsun?
Tartışma Sırasında Nasıl Bir Tavır Takınıyorsun?
Bir tartışma başladığı anda neye nasıl tepki verdiğimiz bilemeyiz. Söylediğimiz sözler, hareketlerimiz anlık olarak gerçekleşir. Çünkü sinirler yükselmiş ve gergin bir hale gelmiş oluruz. Gelin hep beraber tartışma esnasında nasıl birine dönüştüğünüze bakalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Tartışma başladı, karşı tarafın sesi yükseldi. Senin ilk tepkin ne olur?
3. Senin ses tonuna odaklanalım... Ses tonunda bir değişiklik olur mu?
4. Tek taraflı bir tartışma olmaz değil mi? Karşı tarafı dinler misin?
5. Peki, tartışma esnasında empati duygun etkin olur mu?
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6. "Tartışma bitsin artık" dediğin noktada ne yaparsın?
7. Bu soru çok derin! Tartışmada eski konuları ve sorunları açar mısın?
8. Mimiklerinden ve beden dilinden bahseder misin, tartışırken nasıl hareket edersin?
Haklı olduğunu düşünen ve ne olursa olsun kendini savunan o kişi!
Orta yolu bulmaya çalışan uzlaşmacı o kişi!
Sessiz kalarak tartışmadan kaçmaya çalışan o kişi!
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