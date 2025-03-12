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Tartışma Sırasında Nasıl Bir Tavır Takınıyorsun?

etiket Tartışma Sırasında Nasıl Bir Tavır Takınıyorsun?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 23:46

Bir tartışma başladığı anda neye nasıl tepki verdiğimiz bilemeyiz. Söylediğimiz sözler, hareketlerimiz anlık olarak gerçekleşir. Çünkü sinirler yükselmiş ve gergin bir hale gelmiş oluruz. Gelin hep beraber tartışma esnasında nasıl birine dönüştüğünüze bakalım!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Tartışma başladı, karşı tarafın sesi yükseldi. Senin ilk tepkin ne olur?

3. Senin ses tonuna odaklanalım... Ses tonunda bir değişiklik olur mu?

4. Tek taraflı bir tartışma olmaz değil mi? Karşı tarafı dinler misin?

5. Peki, tartışma esnasında empati duygun etkin olur mu?

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6. "Tartışma bitsin artık" dediğin noktada ne yaparsın?

7. Bu soru çok derin! Tartışmada eski konuları ve sorunları açar mısın?

8. Mimiklerinden ve beden dilinden bahseder misin, tartışırken nasıl hareket edersin?

Haklı olduğunu düşünen ve ne olursa olsun kendini savunan o kişi!

Tartışma sırasında kendi duygu ve düşüncelerine odaklanarak hareket ediyorsun. Karşıdaki insanın nasıl bir durumda olduğunu düşünmek yerine tüm söylemek istediklerini aktarmaya odaklanıyorsun. O an sinirli olduğun için ne söylediğini bilemiyor olabilirsin. Çünkü senin için önemli olan şey tartışmayı kazanmak... Bunun için geçmişteki tartışmaları ve karşı tarafında eski hatalarını gün yüzüne getirebilirsin. Ne olursa olsun haklı olan taraf sen olmalısın!

Orta yolu bulmaya çalışan uzlaşmacı o kişi!

Tartışılan konu ne olursa olsun sakince halledilmesi gerekiyor. Birbirinizi kırmadan tartışmak her zaman daha iyidir. Bu yüzden sadece kendine değil, karşındaki insana da odaklanıyorsun. Onun nelere üzülmüş olabileceğini hesaba katarak ilerliyorsun. Önemli olan ortadaki sorunu ikinize uygun olarak çözmek. Sorundan kaçmak ya da haklı çıkmak önemli değil! Senin istediğin şey birbirinizi anlamak ve soruna bir çözüm bulmak!

Sessiz kalarak tartışmadan kaçmaya çalışan o kişi!

Tartışma sırasında karşı taraf ne durumda olursa olsun fark etmez... Olayların yatışmasını bekler ve ses tonunu hiçbir şekilde değiştirmezsin. Karşı tarafı dinlesen bile duygu ve düşüncelerini anlamlandıramazsın. Çünkü o anda tartışmanın bir an önce bitmesini istersin. Beden dilin ne kadar sakin görünse de içten içe çok gergin olursun. Bu gerginliği yansıtmadan hareket edersin. Senin için önemli olan tartışmayı kazanmak değil, tartışmanın bir an önce bitmesi. Bu yüzden susarak ya da ortamdan uzaklaşarak hareket edersin!

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asklepiospallas
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