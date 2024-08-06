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Tarot Falına Göre 7 Ağustos Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 7 Ağustos Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 19:51

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 7 Ağustos Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, bir süredir yoğun olan iş stresinden bunaldığın için arkadaşlarınla dışarı çıkacaksın gibi geldi bana. Aman diyeyim eğlencenin dozunu kaçırıp o kişiye mesaj atayım deme. Nedense bu aralar o kişi senin aklına düşmüş sevgili okurum. Bunu yapmaman gerekiyor. Tabii son kararı sana bırakıyorum. Bununla beraber, ailenden birinin de sana güzel bir haber vereceğini görüyorum. Buna çok sevineceksin. Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bu aralar hayatının büyük çoğunluğunda monotona bağladığını görüyorum. O yüzden kendinde ufak değişiklikler yapabilirsin bence. Biliyorsun ki yeni parfüm almak, saç boyatmak veya alışveriş yapmak insanın modunu değiştirebiliyor. Benimkisi sadece bir tavsiye. Bakalım neler olacak? :)  Bununla beraber, aşk hayatında bazı gelişmeler olacak. Bu kişinin isminde de 'S' harfi var. Sana şimdiden mutluluklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, yakın bir arkadaşının hastalandığını öğrenebilirsin. Hastalık dediğim de öyle ciddi bir şey değil. Sadece ufak bir üşütme veya grip diyebilirim. Tabii hal böyle olunca sen de arkadaşına yardımcı olmak isteyeceksin. Onun yanında olman gerekiyor :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Senin adına çok mutluyum. Eline geçecek olan para ile oldukça rahatlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün; değişken bir mod içinde olacağını görüyorum sevgili okurum. Günün çok keyifli ve heyecanlı geçerken birden durulabilirsin. Bunun sebebini sen de bilmiyorsun ancak bazen ansızın bu tarz durumlar yaşayabiliyorsun. E insanız sonuçta :) Bununla beraber, ailenden birinin de sana sürprizi olacak benden söylemesi. Çok mutlu olacaksın. Ayrıca, kendinde de bazı değişimler yaşayacaksın. Bu değişim sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, daha önce girmediğin bir arkadaş ortamına girebilirsin. Bu ortamdan başta rahatsız olsan da daha sonra, ön yargılı olduğun için pişmanlık duyacaksın. Ön yargılı olmaman gerekiyor değil mi? :) Bununla beraber, kariyerinde önüne birtakım engeller çıkabilir. Fakat, adımlarını korkmadan atmalısın sevgili okurum. Bol şans diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Son bir haftadır, arkadaş ortamındaki birinin sürekli aklında olduğunu görüyorum. Aslında o da sana karşı boş değil gibi ancak sana karşı olan davranışlarından bazı şeyleri net olarak anlayamıyorsun. Bakalım neler yaşanacak sevgili okurum? Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana bazı haberleri olacak. Daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Yaşayarak görelim bence :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Arkadaş ortamın 'Kavak Yelleri' dizisine dönmüş resmen. Bu çevrede; birinden iki kişi hoşlanıyor ve bu da, kaotik bir ortamın oluşmasına sebep olmuş. Senden bir an önce o ortamdan kendini uzaklaştırmanı istiyorum. İnan bana, buna hiç gerek yok sevgili okurum. Sen kendine odaklan olur mu? Bununla beraber, uzun zamandır aklında olan o dileğin sonunda gerçekleşiyor. Senin adına o kadar mutluyum ki. Her şey gönlüne göre olsun! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Birkaç gün önce hayatında bazı güzel gelişmeler olmuş ve bugün de bu gelişmelerin etkisini hissediyorsun gibi geldi bana. Bence bu konuda oldukça şanslısın. İyi düşün, iyi olsun değil mi? Bununla beraber, şu sıralar sağlığına da biraz daha dikkat etmeni istiyorum. Bu sıcak havalarda başına güneş geçmesin :) Ayrıca, yakında birtakım haberler alacaksın. Bu haber sana en yakınlarından gelecek. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Çok uzun süredir bir dileğin olduğunu görüyorum. Bu aslında; çok istediğin bir yeri görmek ya da kedi-köpek sahiplenmek gibi bir dilekmiş. Bugün, bu konuyla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsin. Ay ben buradan bile çok heyecanlandım :) Bunun yanında, çevrende olan kişilerden biri senin arkandan büyük atıp tutuyor. Bu kişiyi hayatından çıkarmalı ve ağzına koz vermemelisin. Keşke herkes senin gibi olsa. Fakat, bu pek mümkün olmuyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Etrafındaki insanların fikirlerine karşı çok hassas olduğunu görüyorum. En ufak bir şeyi alırken bile yanındakine soruyorsun ve bu durum aslında kendi hayatını yaşamanı engelliyor. Bugün, bu konuda bazı adımlar atmanı istiyorum. Bu senin hayatın ve bunun bilincinde hareket etmelisin. Başaracağına inancım tam! :) Bununla beraber, çevrenden birinin de sana bazı haberleri olacak. Bu haberler karşısında oldukça sevineceksin. Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bundan kısa süre önce bir ayrılık yaşamışsın ancak bu ayrılık sadece karşı taraf için bitmiş gibi geldi bana. Aslında şu an 'Unut artık, düşünme' gibi şeyler söylemem gerekiyor ancak bunu söylemem acını geçirmeyecek biliyorum. Sadece her şeyin doğru bir zamanı olduğunu söyleyebilirim. Kendine şans tanıman ve hayatına odaklanman gerekiyor. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme hazırlıklı olmalısın. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün ailenle ufak bir sorun yaşayacaksın gibi geldi bana. Ancak bu problem sandığın kadar ciddi olmamasına rağmen derinden etkileneceksin. Bu durumu hassas yapına bağlıyorum sevgili okurum. Bununla beraber, yakın zamanda bir yerden bir yere yolculuk yapacaksın. Bu yolculuk esnasında da hayatının aşkı ile karşılaşabilirsin bence. İsminde de 'L' harfi var benden söylemesi. Herkesin imreneceği bir çift olacaksınız! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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