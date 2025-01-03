Tarot Falına Göre 4 Ocak Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Geçmişinde seni üzen bir kişi var. Sen bu kişiyi yavaş yavaş unutmaya başlamışsın. Fakat tam da unuttum derken o kişi senin kapına gelecek ve özürler dileyecek. Ona inanma olur mu? Bazı insanlar hatalarından ders almaz. Bu kişi de tam olarak öyle bir insan. Affetiğin anda yine yüz bulacak ve seni hayal kırıklığına uğratacak. Lütfen başka insanlara değil, kendine değer vermeyi öğren.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️