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Tarot Falına Göre 25 Mart Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Mart Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Mart Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Etrafında seninle birlikte olmak isteyen birkaç insan var gibi geldi bana Fakat sen içinde yaşadığın durumdan dolayı hayatına kimseyi almak istemiyordun. Ama artık birilerine şans vermenin zamanın geldiğini sen de çok iyi biliyorsun. Geçmiş geçmişte kaldı sonuçta değil mi? Kimse de aynı karakterde değil :) Bunların yanında, bugün para konusunda biraz sıkıntıya girebilirsin. O yüzden elini biraz sıksan iyi edersin. Sonrasında daha da büyük sorunlar yaşamanı istemem sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart;" Budala"

Seçtiğin Kart;" Budala"

Bugün senin için biraz kasvetli geçebilir. İçinde kötü şeyler olacağına dair sıkıntılar olabilir ama sen bunlara kapılıp canını sıkmamaya çalış. Ne olacağını yaşayarak göreceğiz sonuçta. İyi düşünelim, iyi olsun değil mi? :) Bununla beraber, yakın zamanda geçmişte birlikte olduğun birisi ile aranızda konuşma geçecek diyebilirim. Bu konuşmayı içten içe çok yapmak isteyeceksin. Fakat bir yanın hiç yapmak istemeyecek. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceksin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün hiç beklemediğin bir kişiden bir şeyler duyacaksın. Sana karşı olan duygularını itiraf edecek ama sen buna fazla tepki göstererek kabul etmeyeceksin. Bana soracak olursan, o kişiye bir şans verirsen seni mutlu edebileceğini görebilirsin. Yine de son kararı sana bırakıyorum. Bununla beraber, bugün son derece güzel bir iş teklifi alabilirsin. Bu senin için çok değerli bir hareket olacak. Senin adına çok mutluyum sevgili okurum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Uzun zamandır beklediğin o maddi huzura kısa bir süre içerisinde ulaşacağını göreceksin. Bugün senin için oldukça şanslı bir gün olacak diyebilirim. Sen yine de harcamalarını aşırıya kaçırmamaya çalış olur mu? Sonrasında pişman olmanı istemem. Bununla beraber, sağlığın açısından biraz halsiz hissedebilirsin ama günün ortalarına doğru bu da azalacak ve enerjin tamamen kendine gelecek. Ayrıca, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Uzun zamandır beklediğin o özrü bugün duyacaksın. Kalbin ne çok kırılmış senin öyle. O kadar içine atmışsın ki, kırıldığını kimse anlamamış. Ama sen hep böyle yapıyor ve asla içinde yaşadığın sıkıntıları insanlara belli etmiyorsun. Dilerim, her şey gönlüne göre olur :) Bununla beraber, maddi sorunlarının biraz arttığı bir gün olacak ama bunu da çok kısa bir süre içerisinde toparlayacaksın. Ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olabilir, onun yanında olmalısın. Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Kararsız kalıp, ne yapacağını bilemediğin dönemlerin seni son derece yıpratmış ama müjdemi isterim, hepsi artık geride kalıyor! Sen yaşadığın her zorluktan öyle güzel dersler çıkarmışsın ki, her defasında daha da güçlü şekilde ayaklanmışsın. Seni tebrik etmek istiyorum. Bununla beraber, uzun zamandır senden hoşlandığını itiraf edecek birini görüyorum. Ona bir şans versen mi acaba? Bakalım neler yaşanacak? :) Ben çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Kariyerin konusunda geçtiğimiz dönemde bazı sorunlar yaşanmış ama bunların hepsini fark ederek, kendine yeni bir yol çizmişsin. Daha planlı ve daha çalışkan olacağın bir gün olacak diyebilirim :) Bununla beraber, sevgilin son dönemlerde seninle çok fazla ilgilenememiş çünkü içinde olduğu bazı durumlar onun kafasını karıştırıyor. Ama bu durum seninle alakalı değil, tamamen ailesel olarak yaşadığı sorunlar var. Onun yanında olmalısın sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Hiç beklemediğin bir şekilde eline geçecek olan bir para var ve bu para bugün seni inanılmaz rahatlatacak diyebilirim. Bu parayı dikkatli harcamanı istiyorum. Aksi takdirde sonrasında pişman olabilirsin. Aman dikkat! Bununla beraber, kalbinde ve aklında bir kişi var. Bir yandan da sürekli onu düşünüyorsun. Ona karşı duygularını dile getiremediğin için de kendine kızıyorsun. Bence daha fazla içinde tutmamalı ve düşüncelerini dile getirmelisin. Bu şekilde nereye kadar? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Geçtiğimiz hafta senin açından pek iyi geçmemiş anlaşılan. Çok fazla maddi sorun, kariyer planlınla ilgili kararsızlıklar yaşamışsın. Bugün ise bunların hepsini daha iyiye çevirebileceğine dair bir his ile dolup taşacaksın. Lütfen motivasyonunu yüksek tutmaya çalış olur mu? Bununla beraber, sevdiğin insana onu sevdiğini söylemekten çekiniyor gibisin. Fakat, sevmenin hiçbir kötü yanı yok, bunu da çok iyi biliyorsun. Hadi harekete geç! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Sevgilin varsa bu dönemde senin doğru insan olduğunu fark ediyor ve kafasında yavaştan evlilik planlarını oturtmaya başlıyor gibi geldi bana. Yoksa eğer, seni kalbinden vuracak biriyle tanışman da an meselesi! Şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Bununla beraber, bugün evren senin için çalışacak gibi duruyor. İstediğin ne varsa sanki ayaklarına gelecek. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Bol su içmeyi ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süredir kariyerin ve gelecek planların ile ilgili sorunlar artık almış başını gitmiş. Bugünle beraber kendini toparlamaya karar veriyorsun. Bununla beraber, son dönemlerde akrabaların arasında adının çok geçtiğini görüyorum. Onlardan biraz uzak durman bu aşamada sana fayda sağlayacaktır benden söylemesi. Keşke herkes senin gibi olsa sevgili okurum. Ayrıca, elde edeceğin başarılarla birlikte de güzel bir kariyer hayatının kapılarını kendin açacaksın. Adımlarını korkmadan at olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Etrafında çok fazla insan var ve bazen aranızda anlaşmazlıklar oluyor. Bugün bunu biraz daha derinden hissedebilirsin. E bir elin beş parmağı bile bir değil sonuçta, bunların yaşanması çok normal. Önemli olan sakinliği korumak :) Tüm bunların yanında, kariyerinle ilgili çok büyük bir gelişme için ufak bir adım atacağın gün işte tam da bugün! Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen bir tık uzağındayım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Selver.1994.06

Seçtiğin kart - Dünya Sevgilin varsa bu dönemde senin doğru insan olduğunu fark ediyor ve kafasında yavaştan evlilik planlarını oturtmaya başlıyor gibi geld... Devamını Gör