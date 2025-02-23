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Tarot Falına Göre 24 Şubat Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 24 Şubat Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
23.02.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 24 Şubat Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Kafanda kurduğun şeylerin artık günlük hayatının bile önüne geçtiğini görüyorum. Etrafındaki insanlar büyük ihtimalle senin çok dalgın olduğunu söylüyordur. Bunun sebebi aslında senin düşüncelerin içinde boğuluyor oluşun. Kendini artık içinde olduğun o stresli durumdan kurtarman gerekiyor. Emin ol bu sana çok iyi gelecek ve aslında korktuğun kadar kötü bir süreçten geçmediğini fark edeceksin. Bununla birlikte sağlığın konusunda biraz dikkatli olmanı öneririm. Hem psikolojik olarak içinden geçtiğin süreç hem de havalar sağlığını biraz kötü etkiliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bu sıralar yakın olduğun bir kadın var. Bu kadının hayatında önemli bir yere geleceğini görüyorum. Bu kişiye olan güveninin artacağını ve bağlarınızın kuvvetleneceğini hissediyorum. Hayatına böylesine güvenilir bir kişi girdiği için senin adına çok mutluyum! Hayatında çok güzel gelişmeler oluyor fakat bunları şimdilik içinde tutmanı tavsiye ederim. Etrafındaki insanların kötü enerjisinden etkilenmeni istemem.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Kendine daha fazla vakit ayırman gereken bir dönemden geçiyorsun. Bu süreçte kalbinin sesine kulak vermeli ve insanların dediklerine aldırış etmemelisin. Sonuçta bu senin hayatın ve önceliği kendine vermen gerek. Bu sayede kariyerinde de özel hayatında da içine sinen adımlar atabileceksin. Bir şeyleri yapmadan pişman olmaktansa yaparak pişman olmak daha iyidir derim ben :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bu aralar kendine pek vakit ayıramamışsın ve bu nedenle de kendini çok rahat hissedemiyorsun. Hep bir meşguliyetin olmuş. Etrafındaki insanların derdine koşmaktan kendi sorunlarını dinleyememişsin. Biraz kendine özen göstersen iyi edersin sevgili okurum. Bununla birlikte, bugün kalbine birinin dokunma ihtimali çok yüksek. Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? Şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum sana! Benim bu ilişkiden beklentilerim oldukça yüksek...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Geçmişindeki bir ilişkinde güven problemlerin olmuş. Bu nedenle hayatına giren yeni insanlara güvenmekte çok zorluk çekiyorsun. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerse söylesinler sana inandırıcı gelmiyorlar. Bunları atlatabilmek için yapmak gereken tek şey, herkesin aynı olmadığını bilmek olacak. Şu anda konuştuğun bir kişi varsa bu kişinin senin için uygun olduğunu gördüğümü belirtmek isterim. Bence güven sorunlarını bu kişiyle beraber aşacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Kendini o kadar enerjik hissediyorsun ki senin adına çok mutluyum! Bu soğuk ve durgun giden günlerde senin içine baharlar gelmiş sanki. Öyle enerjiksin ki etrafındaki herkese de ışık saçıyorsun. Bunun sebebini biliyor musun peki? Önümüzdeki günlerde öyle güzel haberler alacaksın ki aslında içten içe buna hazırlanıyorsun sevgili okurum! Bu alacağın karar sadece seni değil, aileni de çok mutlu edecek. Sonunda ailenizin üzerindeki o gri bulutlar kalkıyor. Hem de uzunca bir süre ufukta görünmüyorlar ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bu aralar kafan çok karışık. Ne yapmak istediğine tam olarak karar veremiyorsun. Bir yandan duyguların, bir yandan mantığın...Biraz kafanı dağıtman gereken bir gün yaşayacaksın diyebilirim. Kafandaki düşüncelere bir süre ara verdikten sonra aslında alman gerekn kararın gözlerinin önünde durduğunu fark edeceksin! Bakalım neler yaşanacak? Bununla birlikte, sağlığını son dönemlerde biraz ihmal etmişsin gibi geliyor. Özellikle baş ağrısı çekmemek için bol bol su içmeni öneririm.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, işinle ilgili tüm sorunları geride bırakıp sadece yakın çevrene odaklanman gerekiyor. Sen ne kadar itiraz etsen de işkolik bir insansın ve bu bazen aşırı noktalara gelerek seni sevdiklerinden ayırabiliyor. Bence hayatın kıymetini anlamak için onlara biraz daha vakit ayırmalısın. Kendini iyi hisset ki, hayatını da bu anlamda olumlu anlamda etkile! Bununla birlikte, yakın zamanda kalbine girecek olan yeni bir insan var. Bu insanın ismi 'E' harfiyle başlıyor ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Her zaman iyi niyetle yaklaştığın kişilerden yine bir kötülük göreceksin. Maalesef herkes senin gibi saf bir kalbe sahip değil sevgili okurum. Artık, herkese ederi kadar değer vermen gerektiğinin sen de farkındasın değil mi? Seni üzmek istemem fakat insanlara hayır demeyi öğrenmelisin. Bunun yanında, kendini yalnız hissettiğin bir hafta geçirmişsin. Bugün 'gerçek' arkadaşlarınla bir plan yapmaya ne dersin?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün gireceğin kalabalık bir ortamda, eskilerden biri ile denk gelebilirsin. Fakat, kafanın karışmasına asla izin vermemelisin. Geçmiş geçmişte kaldı sonuçta değil mi? Değil mi? Bu satırları okuduğunda nedense yüzünde şapşal bir gülümseme olduğunu hissediyorum. Artık ileriye bakman gerekiyor sevgili okurum. Sen ne kadar şans vermek istesen de bu kişinin seni yine yüzüstü bırakacağını görüyorum :(

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Sana zamanında yapılan bir yanlış var ve bu yanlışın ortaya çıkması an meselesi. Seni üzen o insan, yaptığı hatayı geç olsa da anlamış. Sonunda beklediğin o özür gelecek. Peki senin cevabın ne olacak? Bence bu insana bir şans daha vermelisin. Böylece yaptığı hatanın büyüklüğünü bir kez daha idrak edecek sevgili okurum. Bunun yanında, maddi olarak yaşayacağın bir soruna sen vesile olacaksın gibi geldi bana. Yani tavsiyem, en azından ay sonuna kadar harcamalarına dikkat etmen olur.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Geçmişte aldığın ve pişman olacağını düşündüğün bir karar var. Sanırım bu karar, kariyerinle ilgili. Bence pişman olacağını düşünerek hata ediyorsun sevgili okurum. Kendi kendini suçlamanın hiçbir faydası olmadığını sen de anlayacaksın. Önce kendini affetmeye başlamalısın. Bununla birlikte, kendine vakit ayırman gereken bir dönemdesin. Kalbin, seni doğru kişiye yönlendirecek ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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