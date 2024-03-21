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Tarot Falına Göre 22 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 22 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 22 Mart Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarınla yaptığın bir plan iptal olabilir. Bu durumda da tamamen moral bozmak yerine kendine vakit ayırmayı tercih edebilirsin. Her zaman her şey istediğimiz gibi gitmez sonuçta. Önemli olan kalan zamanlarımızı değerlendirmek :) Bununla birlikte, ailen ile yapacağın bir konuşma sana oldukça iyi gelecek. Motivasyon konusunda kendini son dönemlerde oldukça düşük hissediyorsun. Biraz silkelenmen gerekebilir. Başaracağını biliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Sevdiğin bir insan ile yaşayacağın ufak bir tartışma var diyebilirim. Bu tartışma sonunda aranızı düzeltebileceksiniz ve son zamanlarda da içinize attığınız şeyleri konuşma ve çözme fırsatı yakalayacaksınız. Senin adına sevindim sevgili okurum :) Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde stresli anlar yaşamışsın. Artık o kadar bunalmışsın ki bir yerlere kaçmak istiyorsun ancak şartlar bir şekilde buna uygun değil. Kendini, arkadaşların ile görüşerek biraz daha rahatlatabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kısa bir süre önce senden etkilenen birinin varlığını fark etmişsin. Bu kişi senin aklını kurcalıyor ancak bir adım atmaya cesaret edemiyorsun. Bu konuyu güvendiğin biriyle konuşmak sana iyi gelebilir. Zaman güven olur mu? :) Bununla birlikte, maddi olarak bazı konularda kendini insanlara karşı yük oluyormuş gibi hissetmeye başlamışsın ve bu durumda oldukça tat kaçırıcı olmaya başlamış. Bu şekilde düşünmemelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Son zamanlarda şansın pek iyi gitmiyor ve sen de bu nedenle karamsarlığa düşüyorsun. Kendine bu kadar yüklenmemen ve pozitif düşünmeye çalışman gerekiyor. Ne kadar zor olsa da o anlarda krizleri yönetmeyi denemelisin. Sana güveniyorum :) Bununla birlikte, arkadaş ortamından biriyle aranızdaki bağlar bugünle beraber güçlenebilir. Bunun da, senin moralinin yükselmesine neden olacağına düşünüyorum. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Hayatının kontrolünü eline almak ve bu şekilde yaşamak istiyorsun. Son zamanlarda bu durum çok fazla kafana takılıyor ve bazı kararlar alman gerektiğini fark ediyorsun. Senden bu konuda cesaretli olmanı istiyorum. Adımlarını korkmadan atmalısın. Bununla birlikte, sana çok yakın gibi davranan ama sürekli arkandan laf taşımaya çalışan bir kadın var. Bu kadına karşı oldukça dikkatli olman gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sonra neden uyarmadı deme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Son zamanlarda çevren sana yapmak istediklerin konusunda pek yardımcı oluyor gibi durmuyor. Sen ise bu duruma can sıkmak yerine daha da azimli bir şekilde ilerlemeyi seçeceksin. Bana soracak olursan, bu konuda son kararı verecek kişi yine sen olmalısın :) Bununla birlikte, senden kaynaklı olmayan bir konuyla ilgili yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Kendini ifade ederken oldukça sakin davranman çok önemli. Cümlelerini seçerek konuşmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Karşına çıkacak ufak bir fırsat var. Bu fırsat seni olduğun yerden çok daha ileriye taşıyabilir. Bugün bunun haberini alabilirsin fakat hemen fevri davranma ve bunu herkesle paylaşma olur mu? Bununla birlikte, arkadaş ortamından biriyle ufak bir görüşme yapabilirsin. Son zamanlarda hayatın koşuşturmacasından kendine ve çevrene pek önem verememişsin. Bu görüşme sana oldukça iyi gelecek benden söylemesi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Tüm zamanların en şanslı günlerinden birini yaşayacaksın. Bugün ne istesen bir şekilde olacak gibi. Sesli bir şekilde hayattan beklentilerini sanki olmuş gibi cümleler ile kurmak sana çok iyi gelebilir. Son kararı yine sana bırakıyorum :) Bunların yanında, sevdiğin insan ile arandaki bağı bugün oldukça iyi bir konuma getireceksin. İçinde büyüyen sevgiyi paylaşmak kadar güzeli var mı? Ayrıca, maddi açıdan da rahata ereceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugünlerde olduğun yeri değiştirme gibi durumlar söz konusu olabilir. Sen ya da yakın çevrenden birinin taşınma olayı olabilir gibi görünüyor. Sana iyi gelecek bir yenilik var kısacası. Artık gerisini zaman gösterecek. Bakalım neler yaşanacak? :) Bununla birlikte, bir süredir içinde tuttuğun bazı şeyler büyümüş resmen dağ olmuş. Daha fazla içine atmak yerine, bu konuları direkt olarak o kişiler ile konuşmalısın. Bence bir dene. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Zamanında bir arkadaşını bir konuda uyarmışsın ancak son zamanlarda pek de buna dikkat ediyor gibi görünmüyor. Sen de haklı olarak bu olaya içten içe sinirleniyorsun fakat bu konuyu da tekrar konuşmak istemiyorsun. Bırak her şey olacağına varsın. Kendini sıkmana değecek bir şey değil nasılsa. :) Bununla birlikte, sağlığın konusunda son zamanlarda çok fevri davranmaya başlamışsın. Biraz kendini toparlaman ve sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Son zamanlarda yapmak istediğin şeyleri daha belirgin bir şekilde görmeye başlamışsın ve kendine yeni hedefler koyman, bu hedefler için çabalaman gerektiğinin de farkına varmışsın. Bu senin için harika bir deneyim olmuş. Başarılarının devamını dilemek istiyorum. Her şey gönlüne göre olsun :) Bununla birlikte, kafanda kurduğun şeyleri yapacak enerjiyi bugün kendinde bulamayabilirsin. Kendini çok sıkma olur mu? Her zaman enerjik olmak zorunda değilsin nasıl olsa. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Geçtiğimiz günlerde kendini biraz yalnız hissetmişsin. Bugün ise tamamen hoş bir gün geçireceksin. Son zamanlarda kaybettiğine inandığın enerjin tekrar yerine geliyor. Böylelikle de işlerine daha fazla odaklanabileceksin. Ne mutlu bana :) Bununla beraber, çalıştığın ortamda seni sürekli kıskanan birine dikkat etmen gerekiyor. Olabildiğince açığını yakalamaya çalışan bu kişi sana zarar vermeye çalışabilir. İsminde de 'H' harfi var. Ayrıca, bu aralar mide sorunları yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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