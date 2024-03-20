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Tarot Falına Göre 21 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 21 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Mart Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün, alacağın bir kararla ilgili büyüklerinden biriyle görüşmek ve onlardan akıl almak isteyebilirsin. Hayatınla ilgili kararları almadan önce bu dönemde oldukça dikkatli ve özenli davranman gerekiyor. Sonrasında pişmanlık duyabilirsin. Aman dikkat diyorum! Ben uyarımı yaptım sevgili okurum :) Bunun yanında, eskiden sana haksızlık yapmış bir dostunla ilgili bir haber alabilirsin. Başı biraz sıkışmış ve birçok sorunla uğraşıyor gibi görünüyor. Seninle iletişim kuracak, buna hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Kafanın son zamanlarda çok fazla karışık olduğunu görüyorum. Bir şeyleri çok fazla kafana takıyorsun ve bu da seni zor bir sürecin içine itiyor. Bugün, kendini çok daha iyi hissedeceğin bir gün olacak. Biraz daha kendine vakit ayıracaksın. Sevdiğin bir spora başlamaya ne dersin? Bence harika bir fikir :) Bunlarla birlikte, kalbindeki insanı bu sıralar çok düşünüyorsun. Öyle bir düşünmek ki bu, bunun sen bile farkında değilsin. Biraz kendine odaklanman gerekiyor bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Arkadaş ortamından birinin sana karşı çok büyük bir iyiliği dokunabilir. Bu iyiliğin karşılığını vermek isteyebilirsin ancak bunun için acele etmemen gerekiyor. Her şeyin doğru bir zamanı var sonuçta değil mi sevgili okurum? Zorlamanın da bir anlamı yok :) Bununla birlikte, kendine biraz daha vakit ayırman gerektiğinin farkındasın. Bugünü evde film ya da dizi izleyerek ve hiçbir şey yatmadan geçirmek sana oldukça iyi gelecek. Son kararı sana bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Kendini o kadar çok sorumluluğun içine atmışsın ki artık bir nefes almak istiyorsun. İçinde nedenini bilmediğin bir sıkıntı var gibi geldi bana. Bu sıkıntıyı yakınlarından biriyle paylaşmak sana iyi gelecek diyebilirim. Çekinme olur mu? Bununla birlikte, bugün sır konusunda biraz ketum olman gereken bir gün. Sırf senden sırlarını alabilmek için kendi 'yalan' sırlarını anlatan kişilere dikkat etmeli ve asla sırlarını onlarla paylaşmamalısın. Keşke herkes senin gibi olsa sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Ailen ile aranda ufak bir anlaşmazlık olabilir. Bu anlaşmazlık kısa süreli olacak bu nedenle de çok canını sıkmaman gerekiyor. Sadece sakin kalman gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Sonrasında üzülmeni istemiyorum. Bununla birlikte, senin yüzüne gülüp arkandan konuşan bir kadın görüyorum. Ona karşı sonsuz bir güvenin var ama bu kadar güvenmesen iyi edersin. Sana ne kadar iyi biri gibi görünse de hep içinde bir hinlik var. Bu kişinin isminde de 'S' harfi var! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Son zamanlarda kendini bir hayli şanssız hissetmişsin ancak bu durum artık tamamen tersine dönüyor. Bugün alacağın haberler senin yüzünü güldürecek ve sen de bu nedenle modunun yükseldiğini hissedeceksin. Oh be! Bununla birlikte, sevdiğin insanlara karşı olan iyi niyetini biraz daha sorgulayacağın bir gün yaşayacaksın. Sana gelen bir iyiliği de görmezden gelebilmen mümkün, bunu yapmamaya çalış olur mu? Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gidebilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Maddi olarak girdiğin sıkıntılı bir durum var gibi geldi bana. Sanki son zamanlarda biraz fazla para harcamış ve planlarını da buna göre yapmamışsın gibi. Elindeki paranın planlamasını daha iyi yapman gerektiğini anlayacağın bir gün olacak. Bu şekilde öğreneceksin sonuçta :) Bununla birlikte, çok sevdiğin bir arkadaşınla ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Kendini buna hazırlamalı ve biraz daha soğukkanlı davranmalısın. Ayrıca, sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, kendini nedensiz bir şekilde yalnız hissedeceksin. Aslında çevrende arkadaşların da var ama sanki kalabalıklar içinde tek gibisin. Bu da seni biraz düşürebilir ancak günün ortalarına doğru enerjini tekrar kazanacağını söyleyebilirim. Canını sıkma olur mu? :) Bununla birlikte, kalbindeki insana karşı yaşadığın ufak bir güvensizlik sorunu seni daha da karışık bir duruma sokuyor. Her şeyi konuşarak çözebileceğini tekrar hatırlatmak isterim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Yaratıcı konularda kendini biraz eksik hissetmişsin diyebilirim. Çevrendeki insanlarla kendini kıyaslamaya başlamışsın ama bunun tamamen yanlış bir yol olduğunu bugün fark edeceksin. En önemli şey; kendini olduğun gibi sevebilmektir bunu asla unutma olur mu? Sen çok değerlisin sevgili okurum. Bununla birlikte, bugünü tamamen kendine ayıracak ve kendinle vakit geçirmenin de ne kadar güzel bir duygu olduğunu anlayacaksın. Çok mutluyum senin adına :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bakış açılarının uyduğu ve ortak hobilerinizi konuşabileceğiniz birine resmen hasret kalmışsın. Bu gibi bir sohbet sana çok iyi geleceği için eski arkadaşlarından biriyle buluşmayı düşünebilirsin. Beraber geçmişi yad edeceksiniz. Bununla birlikte, birisinden çok büyük bir iyilik göreceksin. Hatta bu hareket, o kişiden hiç beklemediğin bir hamle olacak. Ayrıca, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geleceğinle ilgili bazı konuları hep geri planda tutmuşsun ancak artık onları da düşünmen gerektiğinin farkındasın. Bazı konularda fevri davranışlar sergileyebilirsin. Bu nedenle hareketlerinin sorumluluğunu alman gerekebilir. Bununla birlikte, yakın çevrenden birinin seni kullandığını fark edebilir ve buna kafanı takabilirsin. Aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. İsminde 'Y' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün yanlış anlaşılmalara çok uygun bir ortam var gibi geldi bana. Bu nedenle sözlerini özenle seçmen gerektiğini hatırlatmak isterim. Aman dikkat! Bununla birlikte, seni sürekli düşünen, geceleri uykusunda bile seni gören o insanın kalbinde çok büyük bir yer bırakmışsın. Ayrıca, yakın zamanda da birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu değişim sana iyi gelecek! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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