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Tarot Falına Göre 19 Şubat Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 19 Şubat Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
18.02.2025 - 19:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 19 Şubat Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçtiğimiz günlerde çok bunalmışsın. O kadar stres yapmışsın ki artık sağlığın da kötü etkilenmeye başlamış. Biraz kendine zaman ayırsan ve kafanı dinlesen hiçbir sorun kalmayacak aslında. Bununla beraber, evinle ilgili bir problem oluşabilir. Ev sahibin zam yapabilir veya evin satışa çıkabilir. Merak etme, karşına çıkan yer senin için çok bereketli olacak!

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kupa Şövalyesi"

Seçtiğin Kart; "Kupa Şövalyesi"

Arkadaşlarınla yapacağın bir plan, üstündeki stresi atmana oldukça iyi gelecek. Ne zamandır şöyle arkadaşlarınla bir güzel eğlenmiyordun. Çalış çalış nereye kadar değil mi? Biraz da gezmek lazım :) Bununla beraber, bu eğlence dolu gecede gözlerin birisine takılı kalabilir. Bana soracak olursan bu kişiyle ortak bir kaderi paylaşacaksınız...Peki iyi mi olacak, kötü mü? İşte bunu zaman gösterecek.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Gelecek planlarını bugün alacağın bir haber belirleyecek diyebilirim. Uzun süredir beklediğin bu haber, sana mutluluk ve huzur getirecek. Senin adına çok mutluyum sevgili okurum! Bununla beraber, arkadaşlarından biriyle bir konuda ters düşebilirsin. Özellikle bu kişiye, gelecek planlarını anlatmamanda fayda var. Sana biraz kem gözle bakıyor gibi geliyor bana. Maalesef sen insanlara güvensen de onlar senin güvenini boşa çıkaracak bir şeyler yapabiliyorlar.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Sen son zamanlarda bazı sorunları olduğundan daha fazla büyütmüş olabilir misin? Etrafındakiler de seni kırmamak için sana hak vermişler fakat artık birilerinin doğruları söylemesi gerekiyordu sevgili okurum. Her şeyi kendine dert ediyor, çözemeyeceğin problemler için kafanı meşgul edip duruyorsun. Seni bu durumdan kurtaracak olan ise kendinden başkası değil. Artık bu geçip giden zamanın kıymetini anla ve yeniden ayağa kalk. Önünde çok güzel günler seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün ağzından çıkan laflara oldukça dikkat etmen gereken bir gün. Birinin sana verdiği bir sırrı yanlışlıkla ağzından kaçırabilirsin. Aman dikkat! Bununla beraber, alacağın bir para var ve o para bugün gelecek. Böylece uzun süredir çektiğin maddi sıkıntılar bir son bulacak. Sen yine de dikkatli ol, kendini bir anda sıfırın altına düşmüşken bulma.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Sen hayatına devam ederken resmen seni kötü olaylardan koruyan bir kadın var. Bu kadın annen, ablan veya yakın bir arkadaşın olabilir. Bugün birtakım ters olaylar yaşansa da gün sonunda bu kadının desteğini her zaman hissedeceksin. Bununla beraber, bugün sevdiğin bir eşyan kırılabilir. Biraz moralin bozulsa da kendini fazla üzme lütfen...

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asaların Üçlüsü"

Seçtiğin Kart; "Asaların Üçlüsü"

Yeni biriyle tanışacaksın. Bu kişiyle aranızda güzel bir dostluk gelişiyor. Bu dost, hayatına yeni bir bakış açısı kazandıracak. Problemlerinden kurtulmana yardımcı olacak. Bununla beraber, maddi sıkıntıların çözüldüğünü görüyorum. Artık rahat bir nefes alıyorsun. Yatırımların güzel sonuçlar doğurabilir gibi geldi bana. 

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kupaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Beşlisi"

Çevrende birisi bir sıkıntı çekiyor. Daha doğrusu ailenden biri. Sen de bu sıkıntıdan biraz etkileniyorsun. Bu kişiyle konuşmalı ve olayların gerçek yüzünü görmeye çalışmalısın. Bununla beraber, aşk konusunda da bazı geri dönüşler yaşıyorsun. Bugün, eski sevgilinle karşılaşabilirsin. Onun bir kahve teklifine ne diyeceksin? Bence bir şansdan zarar gelmez ;)

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma içine gireceksin. Bu tartışmada sakin kalmalı ve söyleyeceğin kötü sözlerin seni haksız konuma düşüreceğini unutmamalısın. Bununla beraber, alacağın bir haber kariyerinde, okul hayatında iyileşmelere işaret ediyor. Uzun süredir çabaladığın işe başvurun kabul edilebilir, işinde terfi alabilirsin. Eğer okula gidiyorsan heyecanla beklediğin bir sınavın gayet güzel geçebilir!

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Arkandan lafını yapan ama yüzüne gülen biri var. Bugün yaşayacağın bir olayda sen de bu insanın gerçek yüzünü göreceksin. Artık bu kişiyi yanında tutmamalısın. Bununla beraber, maddi konularda girdiğin sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bugünlerde biraz parana sahip çık, farazi harcamalardan uzak dur. Ekmek aslanın ağzında biliyorsun. 

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kupaların Altılısı"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Altılısı"

Her zaman önceliklerin sevdiğin insanlar olmuş. Yeri gelmiş onların iyiliği için kendinden vazgeçmişsin. Fakat zaman zaman onlardan beklediğin geri dönüşü alamadığın olmuş. Artık kendini de biraz ön planda tutmalısın. Bununla beraber, kariyerinde çabanın karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Biraz kendini denemen gerekiyor sadece. Bu kadar sorumluluğun altından kalkabilecek misin, bunu kendine kanıtlamalısın.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Ası"

Bu sıralar geçmişte yaşadığın her sorunu tek tek karşına getiriyorsun. Bütün sorunlarda da kendini suçlu buluyor, kendi kendine yükleniyorsun. Artık kendini affetmeyi öğrenmelisin. Özellikle geçmiş ilişkilerinde yaşadığın kötü deneyimleri bir kenara bırakmalısın. Böylece aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşayacaksın! Tam da aşka küsmüş gibiyken kapını çalan kişi sana sonsuz mutluluğu getirecek, bak gör ;)

Yarın görüşmek üzere! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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