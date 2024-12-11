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Tarot Falına Göre 12 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 12 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
11.12.2024 - 22:06

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 12 Aralık Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Seçmiş olduğun kart, genellikle bir şeylerden vazgeçmeyi temsil ediyor. Senin de hayatındaki bazı toksik insanlardan vazgeçeceğini görüyorum. Bana kalırsa bu konuda biraz da geç kalmışsın ancak zararın neresinden dönülürse kardır sonuçta. Biz yolumuza bakalım. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; “İmparator"

Seçtiğin kart; “İmparator"

Bugün, son zamanlarda seni olumsuz durumlara sokan kim varsa hepsiyle yüzeleşeceksin. Bu durum seni oldukça rahatlatacak. Bununla birlikte, aşk konusunda çözemediğin bazı problemlerin de artık çözüme kavuşuyor. Senin adına çok mutluyum. Dilerim bu mutluluğumuz baki olur.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Aziz"

Seçtiğin kart; "Aziz"

Genel olarak çevrendeki insanların sorunlarına çok fazla kafa yoruyorsun. Tabii ki sorunlar önemsenmeli. Fakat sen bu konuyu biraz abartıyorsun sanki. Herkesin derdine kendine dert ediniyorsun. Tüm bu olumsuz haberlerin yanında, aşk hayatında da yakın zamanda bazı değişiklikler olacağını söyleyebilirim. Bana soracak olursan eğer, anda kalırsan mutlu olacağını göreceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Büyücü"

Seçtiğin kart; "Büyücü"

Bugün, üzgün ve mutsuz uyanabileceğini görüyorum. Bu ruh halin ise yaşayacağın bir olayın ardından geçecek. Kendinle baş başa kalmalı ve cümlelerine de dikkat etmelisin. Bununla beraber, yakın zamanda da bir taşınma durumu olacak diyebilirim. Güzel yarınlar seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Bir süredir bazı konularda arınma döneminde olduğunu görüyorum. Bugünden itibaren yavaştan eski haline döneceğini söyleyebilirim. İçinde aynı zamanda uzun süredir uzak kaldığın şeye kavuşmanın verdiği bir mutluluk olacak bugün.  Fakat sen şükretmeyi, aşırıya kaçmamayı öğren. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Genel olarak, ilişki konularında karşı tarafa tam olarak güvenemediğin için ilişkiye başlama durumuna sıcak bakmıyorsun. Bence bunun sebebi geçmiş ilişkilerinde yaşadığın problemler. Bence korkmadan bir adım atmalı ve artık insanlara bir şans daha vermelisin. Bununla beraber, yakın zamanda kendinde bazı değişikliklere gitmek isteyebilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "Güç"

Seçtiğin kart "Güç"

Son dönemlerde gergin ve huzursuz hissettiğini görüyorum. O olumsuz enerjin artık geçiyor, seni çok güzel günler bekliyor. Ben buradan rahatladım valla. Bununla birlikte, bir arkadaşından alacağın güzel bir habere hazırlıklı olmanı tavsiye ediyorum. Haberi aldığın an dizinin bağları çözülmesin diye seni şimdiden uyarıyorum!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart "Kaderin Çarkı"

Bugünün senin için zor geçeceğini gördüğümü söylemem gerek. Aman diyeyim bu konuda kötü bir şey yaşayacağından endişelenme. Yoksa her şeyi daha da kötü bir hale sokacaksın. Sen günlük hayatın stresiyle uğraşırken geçmişte hayatında olan biri de seninle yakın zamanda iletişime geçecek. Bu kişiye taviz vermemen gerektiğini düşünüyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Dünya"

Seçtiğin kart; "Dünya"

Son zamanlarda elde etmek istediğin başarıya nihayet ulaşacağın bir gün yaşayacaksın. Uzun zamandır almak istediğin sorumluluklar için kendini hazır hissedip o yola doğru adım atacaksın. Seni şimdiden tebrik etmek istiyorum. Bununla birlikte, yavaş yavaş önünü görmeye başladığın için biraz da rahatlıyorsun. Senin adına çok ama çok mutluyum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart "Baş Rahibe"

Son zamanlarda yaşadığın durumları pek kabul edebilmiş gibi görünmüyorsun sanki. İçinden, yaşadıklarının böyle olmaması gerektiği konusunda söylenip duruyorsun. Fakat söylenince eline ne geçiyor ki? Mesele bir şeyleri düzeltebiliyor musun? Yoksa tek elde ettiğin şey koca bir pişmanlık mı? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ay"

Seçtiğin kart; "Ay"

Bugün, nostaljik bir gün yaşayacağını belirterek falıma başlamak istiyorum. Gün içinde, geçmişte çok güzel zamanlar paylaştığın arkadaşınla tekrar iletişime geçerek eski günleri yad edeceksiniz. Güzel hislerin getirdiği enerjiyle, bugününü de daha verimli geçirme kararı alabilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ölüm"

Seçtiğin kart; "Ölüm"

Bugün, bir süredir arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğunuza anlam veremediğin kişiyle arandaki ilişkiden bunaldığını hissedeceğin bir gün olacak. Bence artık ne olacaksa olmalı. Bu ilişkinin bir adı konacaksa, konmalı. Onunla malum konuşmayı yapmalı ve artık her şeyi sonuca bağlamalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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