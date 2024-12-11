Tarot Falına Göre 12 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bugünün senin için zor geçeceğini gördüğümü söylemem gerek. Aman diyeyim bu konuda kötü bir şey yaşayacağından endişelenme. Yoksa her şeyi daha da kötü bir hale sokacaksın. Sen günlük hayatın stresiyle uğraşırken geçmişte hayatında olan biri de seninle yakın zamanda iletişime geçecek. Bu kişiye taviz vermemen gerektiğini düşünüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️