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Tarot Falına Göre 11 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 11 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
10.02.2025 - 19:47

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 11 Şubat Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, rahat uyuyamadığın için mi yoksa içsel sıkıntılardan mı bilmiyorum ama birazcık canın sıkkın uyanacaksın. Bugün bu yüzden başına gelen olaylara fazla takılma. Hassas olduğumuz günlerde başımıza gelenler sinirlerimizi bozabiliyor çünkü! Gün sonunda her şeyin düzelmeye başladığını görecek ve rahat bir nefes alarak başını yastığa koyacaksın. Yarın seni çok daha güzel bir gün bekliyor olacak. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, yoğun geçen günlerin yavaş yavaş seni bıraktığını görüyorum. Bana kalırsa hazır bu kadar vaktin varken geleceğin için planlar yapabilirsin. Hem işlerin aceleye gelmiş olmaz hem de daha sakin bir kafayla düşünmüş olursun :) Bununla beraber, sağlığına biraz daha dikkat etmeni istiyorum senden. Tam da rahatlamışken bir sağlık sorunu yaşamanı hiç istemem.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Sevdiğin birinin sana sürprizi olacağını görüyorum! Böyle pat diye söyledim çünkü bu güzel haberi daha fazla içimde tutamam sevgili okurum. İnan senin adına çok mutluyum! Bununla beraber, hiç beklemediğin bir yerden para alabilirsin. Bu parayı yatırım için kullanmanı tavsiye ederim. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Aman aman neler görüyorum böyle? Bugün, o kadar sinirlisin ki en ufak olaydan dolayı patlayacaksın neredeyse! İyisi mi sözlerimi özenle seçeyim :) Şaka şaka...Gün sonunda bu sinirinin sebebini anlayacak ve rahat edeceksin. Bu süreçte kendini fazla sıkmanı tavsiye etmem. Hepimiz bu süreçlerden geçiyoruz, emin ol hepsi çok normal.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Valla ne yalan söyleyeyim bu aralar iki tane flörtünün olduğunu görüyorum :) Biraz hızlı gitmiyoruz muyuz sence de? Yakın bir zamanda ikisi arasında seçim yapman gerektiğini görüyorum. Bence doğru kişiyi kalbinin sesini dinleyerek bulacaksın. Bir süre sonra da ne kadar doğru bir karar aldığını bir kez daha göreceksin diyebilirim. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, kendinle ilgili çözmen gereken sorunları sonunda kendine itiraf ediyorsun. Kendinle barışık olmazsan nasıl geçer ki bu hayat? Artık yaptığın/yapmadığın şeyler konusunda kendini affetmelisin. Önünde upuzun, mutlu bir hayat var. Fakat sen bu kötü günlere, kötü düşüncelere kapılıp kendini resmen heba ediyorsun. Unutma, sen çok değerlisin!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, kendine sürekli sorduğun ancak bir türlü cevabını bulamadığın soruların cevabını nihayet bulacaksın. Bunu yaparken en yakın arkadaşlarından bir tanesinin sana yardım ettiğini de göreceksin. Birbirinizin kıymetini bilin bence :)  Bununla birlikte maddi açıdan dar bir boğazdan geçiyorsun. Biraz kemer sıkmanda fayda var sevgili okurum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bu aralar geçmişe çok fazla takılı kaldığını görüyorum ve senden, yaşadığın ana odaklanmanı istiyorum sevgili okurum. Geçmişimizi ve geleceğimizi düşünmemiz gerektiğini biliyorum ancak oralara takılı kaldığımız sürece günümüzü kaçırıyoruz! Bununla birlikte, hane içerisine gelecek müjdeli bir haber görüyorum. Bu haber, sizi sevinçten havalara uçuracak!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Yakın zaman öncesinde sevgilinle ayrıldığını görüyorum ve şu an tam anlamıyla onun depresifliğini yaşıyorsun. Çok klişe gelecek belki ama kendinde yapacağın bir değişim, bu ruh halinden çıkmana yardımcı olabilir. 'Amann' deyip geçme sakın. O fotoğraflarda gördüğün kendini değiştirmek bile çok iyi gelecektir inan bana. Bununla beraber, sağlığına dikkat etmen gereken bir sürece giriş yapıyorsun. Bol bol su iç. Hatta kalk ve kendine bir bardak su koy!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Yeni yıla girerken hayatını daha verimli geçirmek için bazı kararlar almışsın. Peki o kararlara ne oldu? Bu kararları bir süredir yerine getiremediğini görüyorum. Bence bu hafat itibariyle yavaş yavaş kendine yeni bir düzen oluşturmalısın sevgili okurum. Sadece birkaç ay içinde geleceğin noktaya kendin bile şaşıracaksın! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Etrafında, seni etkisi altına almaya çalışan bir grup insan olduğunu görüyorum. İş çevrende veya arkadaş çevrende olan bu kişiler iyi niyetli gibi olsalar da aslında senin için pek uygun değiller. Senden, dikkatli olmanı ve bir sınır çizmeni istiyorum. B ununla beraber, aşk hayatında da bazı yenilikler olacak gibi geldi bana. Bu hafta sonu hayatının aşkıyla tanışabilirsin, demedi deme!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Ara ara hepimizin yaşadığı gibi, senin de etrafından sıkıldığını görüyorum. Her zaman takıldığın arkadaşlarınla görüşürken keyif almıyorsun sevgili okurum. Bugün, kimseye söz vermeden kendi başına zaman geçirmeni istiyorum. Aslında hayatnda her şeyin yolunda gittiğini fakat birazcık sıkıldığını göreceksin. Bunun yanında, evinle ilgili bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Bazı konularda acil karar alman gerekebilir. Soğukkanlılığını korumanı öneririm :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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