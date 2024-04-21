Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Yapay Bir Adaya Kurulan Kansai Uluslararası Havalimanı’nın Maliyeti

Dünya üzerinde birçok büyük mühendislik harikası var, değil mi? Mesela Japonya'da Osaka Körfezi'nde yapılmış olan Kansai Uluslararası Havalimanı gibi. İşte o havalimanı, sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda nasıl inşa edildiğiyle de dikkat çekiyor. Gerçekten de hayal gücü ve mühendislik becerisi harmanlanarak ortaya çıkmış bir yapı.

Şimdi gelelim asıl konuya: Kansai Uluslararası Havalimanı'nın inşası için ne kadar para harcandı dersiniz?

İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...