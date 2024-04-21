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Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Yapay Bir Adaya Kurulan Kansai Uluslararası Havalimanı’nın Maliyeti

etiket Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Yapay Bir Adaya Kurulan Kansai Uluslararası Havalimanı’nın Maliyeti

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 14:01

Dünya üzerinde birçok büyük mühendislik harikası var, değil mi? Mesela Japonya'da Osaka Körfezi'nde yapılmış olan Kansai Uluslararası Havalimanı gibi. İşte o havalimanı, sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda nasıl inşa edildiğiyle de dikkat çekiyor. Gerçekten de hayal gücü ve mühendislik becerisi harmanlanarak ortaya çıkmış bir yapı.

Şimdi gelelim asıl konuya: Kansai Uluslararası Havalimanı'nın inşası için ne kadar para harcandı dersiniz?

İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...

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Denizin ortasında yükselen ada.

Denizin ortasında yükselen ada.

Kansai Uluslararası Havalimanı! Japonya'nın Osaka Körfezi üzerinde yükselen bu devasa yapı, tam tamına 4 kilometre uzunluğunda ve 2,5 kilometre genişliğindeki 10 bin kilometrekarelik yapay adada yer alıyor. Efsane bir iş, değil mi? Japonya'nın mühendislik ve mimarlık harikası bu havalimanı, adeta denizin üzerinde bir inci gibi parlıyor.

Kansai Uluslararası Havalimanı'nın projesinde kullanılan 20 milyon metreküplük dolgu, sadece bir köprü değil, aynı zamanda bir mühendislik şaheseri!

Bu dolgu, havalimanı adasını ana karaya bağlayan dev bir demiryolu ve karayolu köprüsüne dönüştü. Ve bu köprü, dünyanın en uzun makas köprüsü unvanını taşıyor! Tam tamına 3,75 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu köprü, sadece ulaşımı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda insanları büyülüyor ve hayran bırakıyor.

Bu büyük projenin hikayesi, mimarların işi bitirip sahneyi mühendislere bıraktığı noktada başlıyor.

İlk olarak, denizin altındaki zeminin durumu için detaylı araştırmalar yapıldı. Yani, kil tabakasının durumu falan incelendi, düzeltmeler yapıldı. Sonra ne mi oldu? Deniz duvarları çıktı ortaya, suyu kontrol altına aldılar. Sonra da malzemeleri taşıyıp doldurma işine giriştiler, yapay ada falan oluşturdular yani. Ve tabii ki, en sonunda ana karaya bağlantı sağlayan o devasa köprüyü yaptılar.

O dev proje sırasında neler oldu neler! Alüvyonlu zeminin düzeltilmesi için ne mi yaptılar?

O dev proje sırasında neler oldu neler! Alüvyonlu zeminin düzeltilmesi için ne mi yaptılar?

Kum kazıklarla uğraştılar bir süre, sonra zemindeki suların drenajını sağlayıp iyileştirme işlerini bitirdiler. Sonra ne mi oldu? Deniz duvarlarına geçildi tabii ki! Bu duvarlar, o kazıkların desteğiyle yükseldi ve terminal binalarının altını doldurmak için malzeme taşıyan dev tankerler devreye girdi.

Havalimanı inşaatı sırasında, doğal afetlerin olası etkilerini göz önünde bulundurmak gerçekten kritikti.

Özellikle tsunami gibi büyük riskler varken, güvenliği sağlamak için ne gerekiyorsa yaptılar. Deniz duvarları ve diğer güvenlik önlemleri özenle planlandı ve inşa edildi.  Herkesin aklında sadece bir havalimanı değil, aynı zamanda insanların güvenliği için bir sığınak olması fikri vardı. Yani, burası sadece uçakların iniş kalkış yaptığı bir yer değil, aynı zamanda bize güven veren bir liman haline geldi.

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Havalimanı, adaya ulaşımı sağlamak için bir demiryolu hattına da sahip!

Havalimanı, adaya ulaşımı sağlamak için bir demiryolu hattına da sahip!

Bu hat, adayı ana karaya bağlayarak yolcuların kolay ve hızlı bir şekilde havalimanına ulaşmasını sağlıyor. İşte bu yüzden, seyahat ederken rahat ve konforlu bir yolculuk yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Hem stresi azaltıyor, hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Kansai Uluslararası Havalimanı'nın inşası tam bir mega proje olmuş!

Kansai Uluslararası Havalimanı'nın inşası tam bir mega proje olmuş!

Tam tamına 17,6 milyar Euro harcanmış bu iş için. Osaka Körfezi'nde bir yapay ada üzerine kurulan bu devasa havalimanı gerçekten de göz alıcı. Yapay adanın oluşturulmasından, dev terminal binalarının inşasına kadar her adımda büyük bir titizlikle çalışılmış. Ama işte, sonuçlar ortada: Bu havalimanı, Japonya'nın dünya çapındaki bağlantılarını güçlendirerek bölge ekonomisine büyük bir ivme katmış! Anlayacağın, bu paralar sonuna kadar helal olsun! 🛫✨

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