Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Yapay Bir Adaya Kurulan Kansai Uluslararası Havalimanı’nın Maliyeti
Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Yapay Bir Adaya Kurulan Kansai Uluslararası Havalimanı’nın Maliyeti
Dünya üzerinde birçok büyük mühendislik harikası var, değil mi? Mesela Japonya'da Osaka Körfezi'nde yapılmış olan Kansai Uluslararası Havalimanı gibi. İşte o havalimanı, sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda nasıl inşa edildiğiyle de dikkat çekiyor. Gerçekten de hayal gücü ve mühendislik becerisi harmanlanarak ortaya çıkmış bir yapı.
Şimdi gelelim asıl konuya: Kansai Uluslararası Havalimanı'nın inşası için ne kadar para harcandı dersiniz?
İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...
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Denizin ortasında yükselen ada.
Kansai Uluslararası Havalimanı'nın projesinde kullanılan 20 milyon metreküplük dolgu, sadece bir köprü değil, aynı zamanda bir mühendislik şaheseri!
Bu büyük projenin hikayesi, mimarların işi bitirip sahneyi mühendislere bıraktığı noktada başlıyor.
O dev proje sırasında neler oldu neler! Alüvyonlu zeminin düzeltilmesi için ne mi yaptılar?
Havalimanı inşaatı sırasında, doğal afetlerin olası etkilerini göz önünde bulundurmak gerçekten kritikti.
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Havalimanı, adaya ulaşımı sağlamak için bir demiryolu hattına da sahip!
Kansai Uluslararası Havalimanı'nın inşası tam bir mega proje olmuş!
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