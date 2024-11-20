Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Rusya’nın Simgesi Aziz Vasil Katedrali’nin Hikayesi ve Maliyeti
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Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Rusya’nın Simgesi Aziz Vasil Katedrali’nin Hikayesi ve Maliyeti
Aziz Vasil Katedrali, Moskova’nın kalbinde yükselen ve renkli kubbeleriyle görenleri kendine hayran bırakan bir yapı. Burası, sadece bir katedral değil, Rusya’nın en ünlü simgelerinden biri. Aslında, Kazan Hanlığı'na karşı kazanılan büyük zaferin anısına inşa edilmiş. Ama bu katedralin hikayesi zaferle bitmiyor, tam tersine, yüzyıllar boyunca farklı efsaneler, olaylar ve zorluklarla dolu. Mimarı kör edilmiş mi dersiniz, Sovyetler döneminde yıkılma tehlikesi mi yaşamış… Hepsi var! Peki, bu göz alıcı yapının maliyeti ve ardındaki hikayeler neler?
Gelin, Aziz Vasil Katedrali’nin geçmişine yakından bakalım!
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Aziz Vasil Katedrali’nin hikayesi, Rusya tarihinin en çarpıcı dönemlerinden biri olan 16. yüzyıla dayanıyor.
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1555-1561 yılları arasında inşa edilen katedralin inşası tam altı yıl sürmüş.
Katedralle ilgili en ilginç hikayelerden biri de mimarı Postnik Yakovlev hakkında.
Katedralin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan renkli kubbeler, gerçekten göz kamaştırıcı.
Her kubbe, bir başka şapele açılan bir giriş niteliğinde.
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Katedralin içi de en az dışı kadar etkileyici. İçerideki duvarları süsleyen freskler ve ikonalar, 16. yüzyıl Rusya’sının sanat anlayışını yansıtıyor.
Aziz Vasil Katedrali’nin tarihi önemi o kadar büyük ki, 1990 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş.
Peki, böylesine büyük ve gösterişli bir yapının maliyeti neydi?
Aziz Vasil Katedrali'nin maliyeti düşündüğünüzden çok daha karmaşık ve ilginç!
Günümüzde bu tip taştan yapılmış küçük tapınakların modern fiyatları 30 milyon ruble, yani yaklaşık 417.360 dolar civarında.
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