Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Rusya’nın Simgesi Aziz Vasil Katedrali’nin Hikayesi ve Maliyeti

Fakat asıl maliyet sadece inşaatta değil; kiliselerin ekipmanları ve envanteri de çok pahalı. Hatta bu, binanın kendisinden bile daha maliyetli olabilir ve fiyatı iki katına çıkarabilir, yani yaklaşık 60 milyon ruble (834.720 dolar) ediyor. Şimdi düşünün, on bir tapınak + birleştirici galeriler derken toplam maliyet en az 690 milyon ruble, yani 9.599.280 dolar civarında!