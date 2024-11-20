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Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Rusya’nın Simgesi Aziz Vasil Katedrali’nin Hikayesi ve Maliyeti

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etiket Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Rusya’nın Simgesi Aziz Vasil Katedrali’nin Hikayesi ve Maliyeti

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 14:01

Aziz Vasil Katedrali, Moskova’nın kalbinde yükselen ve renkli kubbeleriyle görenleri kendine hayran bırakan bir yapı. Burası, sadece bir katedral değil, Rusya’nın en ünlü simgelerinden biri. Aslında, Kazan Hanlığı'na karşı kazanılan büyük zaferin anısına inşa edilmiş. Ama bu katedralin hikayesi zaferle bitmiyor, tam tersine, yüzyıllar boyunca farklı efsaneler, olaylar ve zorluklarla dolu. Mimarı kör edilmiş mi dersiniz, Sovyetler döneminde yıkılma tehlikesi mi yaşamış… Hepsi var! Peki, bu göz alıcı yapının maliyeti ve ardındaki hikayeler neler?

Gelin, Aziz Vasil Katedrali’nin geçmişine yakından bakalım!

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Aziz Vasil Katedrali’nin hikayesi, Rusya tarihinin en çarpıcı dönemlerinden biri olan 16. yüzyıla dayanıyor.

Aziz Vasil Katedrali’nin hikayesi, Rusya tarihinin en çarpıcı dönemlerinden biri olan 16. yüzyıla dayanıyor.

16. yüzyıla dayanıyor. Rusya’nın en bilinen simgelerinden biri haline gelen bu büyüleyici yapı, aslında Kazan Hanlığı'na karşı kazanılan zaferin bir anıtı olarak inşa ediliyor.

1555-1561 yılları arasında inşa edilen katedralin inşası tam altı yıl sürmüş.

1555-1561 yılları arasında inşa edilen katedralin inşası tam altı yıl sürmüş.

Böylesine büyük bir yapının kısa sürede tamamlanması o dönemin zorlukları göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte Moskova’nın kalbinde yükselen bu yapı, Rusya’nın dini ve kültürel mirasının önemli sembollerinden biri haline gelmiş.

Katedralle ilgili en ilginç hikayelerden biri de mimarı Postnik Yakovlev hakkında.

Katedralle ilgili en ilginç hikayelerden biri de mimarı Postnik Yakovlev hakkında.

Rivayetlere göre, Çar İvan, katedralin eşsiz güzelliğini başka bir yerde inşa etmemesi için Yakovlev’i kör ettirmiş. Bu söylenti her ne kadar tarihçiler tarafından doğrulanmamış olsa da, o dönemin sert yönetim anlayışını ve katedralin ne kadar özel kabul edildiğini gösteriyor.

Katedralin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan renkli kubbeler, gerçekten göz kamaştırıcı.

Katedralin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan renkli kubbeler, gerçekten göz kamaştırıcı.

Her biri farklı bir renk ve desenle süslenen bu kubbeler, sadece dini bir anlam taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Kazan zaferinin de kutlandığı birer simge olarak kabul ediliyor.

Her kubbe, bir başka şapele açılan bir giriş niteliğinde.

Her kubbe, bir başka şapele açılan bir giriş niteliğinde.

Katedralin içinde toplamda 10 şapel bulunuyor ve her biri farklı bir azize adanmış. Bu şapellerin her biri, ayrı bir dini anlam taşıyor ve dönemin Rus kilisesi için büyük önem taşıyordu.

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Katedralin içi de en az dışı kadar etkileyici. İçerideki duvarları süsleyen freskler ve ikonalar, 16. yüzyıl Rusya’sının sanat anlayışını yansıtıyor.

Katedralin içi de en az dışı kadar etkileyici. İçerideki duvarları süsleyen freskler ve ikonalar, 16. yüzyıl Rusya’sının sanat anlayışını yansıtıyor.

Özellikle dini figürler ve sembollerle dolu bu resimler, hem Rus Ortodoks Kilisesi’nin hem de dönemin kültürel zenginliğinin izlerini taşıyor. Yüzyıllar boyunca süren restorasyon çalışmaları sayesinde bu sanat eserleri günümüze kadar bozulmadan ulaşabilmiş.

Aziz Vasil Katedrali’nin tarihi önemi o kadar büyük ki, 1990 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş.

Aziz Vasil Katedrali’nin tarihi önemi o kadar büyük ki, 1990 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş.

Bu, katedralin sadece Rusya için değil, tüm dünya kültürü açısından büyük bir değer taşıdığının bir kanıtı. UNESCO’nun bu kararı, katedralin korunması ve geleceğe taşınması adına atılan önemli adımlardan biri olmuş.

Peki, böylesine büyük ve gösterişli bir yapının maliyeti neydi?

O dönemin ekonomik şartları göz önüne alındığında, Aziz Vasil Katedrali’nin inşası için harcanan miktar kesin olarak bilinmese de, oldukça yüksek bir meblağ olduğu tahmin ediliyor.

Aziz Vasil Katedrali'nin maliyeti düşündüğünüzden çok daha karmaşık ve ilginç!

Aziz Vasil Katedrali'nin maliyeti düşündüğünüzden çok daha karmaşık ve ilginç!

Katedral, aslında on küçük kilise ve bir büyük kiliseden oluşuyor. Her kilisenin kendine ait ekipmanları, envanteri var. Yani, hepsi ayrı ayrı dizayn edilmiş, ama aralarına sonradan eklenen kemerler sayesinde tek bir yapıymış gibi görünüyor. Bu detay, katedrale farklı bir hava katıyor.

Günümüzde bu tip taştan yapılmış küçük tapınakların modern fiyatları 30 milyon ruble, yani yaklaşık 417.360 dolar civarında.

Günümüzde bu tip taştan yapılmış küçük tapınakların modern fiyatları 30 milyon ruble, yani yaklaşık 417.360 dolar civarında.

Fakat asıl maliyet sadece inşaatta değil; kiliselerin ekipmanları ve envanteri de çok pahalı. Hatta bu, binanın kendisinden bile daha maliyetli olabilir ve fiyatı iki katına çıkarabilir, yani yaklaşık 60 milyon ruble (834.720 dolar) ediyor. Şimdi düşünün, on bir tapınak + birleştirici galeriler derken toplam maliyet en az 690 milyon ruble, yani 9.599.280 dolar civarında!

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Üstelik bu da yetmezmiş gibi, katedral 2001 yılında büyük bir restorasyon gördü ve bu restorasyon tam 390 milyon rubleye, yani yaklaşık 13 milyon dolara mal oldu.

Üstelik bu da yetmezmiş gibi, katedral 2001 yılında büyük bir restorasyon gördü ve bu restorasyon tam 390 milyon rubleye, yani yaklaşık 13 milyon dolara mal oldu.

Özetle, Aziz Vasil Katedrali sadece estetik açıdan değil, maliyet açısından da gerçekten büyüleyici!

Sovyetler Birliği dönemi ise katedral için oldukça zorlayıcı bir süreç olmuş.

Sovyetler Birliği dönemi ise katedral için oldukça zorlayıcı bir süreç olmuş.

Bolşevik Devrimi sonrası, dini yapılar genellikle gözden düşmüş ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Stalin döneminde, katedralin yıkılmasının ciddi ciddi gündeme geldiği biliniyor. Ancak, şans eseri bu plan gerçekleşmemiş ve katedral, restorasyon çalışmaları sayesinde günümüze kadar gelebilmiş.

Günümüzde Aziz Vasil Katedrali, sadece Moskova’nın değil, Rusya’nın en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri.

Günümüzde Aziz Vasil Katedrali, sadece Moskova’nın değil, Rusya’nın en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri.

Her yıl binlerce turist, bu muhteşem yapıyı ziyaret etmek için Moskova’ya akın ediyor. Katedralin renkli kubbeleri ve büyüleyici atmosferi, turistler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Aziz Vasil Katedrali, Moskova'nın en çok fotoğraflanan yapılarından biri olarak da biliniyor.

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
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