onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Japonya’nın En Yüksek Yapısı Tokyo Skytree’nin Hikayesi ve Maliyeti

etiket Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Japonya’nın En Yüksek Yapısı Tokyo Skytree’nin Hikayesi ve Maliyeti

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 14:01

Bazı yapılar sadece taş, çelik ve beton yığınından ibaret değildir; yaşadıkları şehre ruh, karakter ve hikaye katarlar. Tokyo Skytree işte tam da böyle bir yapı! Japonya’nın kalbi Tokyo’da yükselen bu muhteşem kule, sadece bir televizyon ve radyo kulesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda modern Japon mimarisinin, teknolojisinin ve kültürünün göz kamaştırıcı bir sembolü haline geliyor. Ancak bu yapının arkasında sadece mühendislik harikaları değil, aynı zamanda büyük bir vizyon, detaylara gösterilen inanılmaz bir özen ve ciddi bir maliyet yatıyor. 

Gelin, Tokyo Skytree’nin hikayesine birlikte bir göz atalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her şey televizyon sinyalleriyle başladı.

2000’lerin başında Tokyo’nun devasa gökdelenleri yüzünden televizyon ve radyo sinyalleri ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Japonlar bu soruna 'basit' bir çözüm yerine, tarihe geçecek bir fikirle yaklaştılar. Hem sinyal sorunlarını çözecek hem de Tokyo’nun yeni sembolü olacak bir yapı tasarlamaya karar verdiler. Böylece Tokyo Skytree’nin hikayesi başlamış oldu!

Tokyo Skytree’nin temeli 2008 yılında atıldı.

Mühendisler ve mimarlar, sadece yüksekliği değil, aynı zamanda kuleyi Japonya’nın deprem gerçeğine uygun hale getirmek için yıllarca detaylı çalışmalar yaptı. Proje, büyük bir titizlikle tamamlanarak 29 Şubat 2012’de son halini aldı.

Ancak resmi açılış öncesinde özel bir ziyaret gerçekleşiyor.

Ancak resmi açılış öncesinde özel bir ziyaret gerçekleşiyor.

Japonya İmparatoru Akihito, kuleyi halkla buluşmasından önce ziyaret ederek, projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

İnşaatı tamamlanan kule, 22 Mayıs 2012 tarihinde görkemli bir açılış töreniyle halka tanıtıldı.

İnşaatı tamamlanan kule, 22 Mayıs 2012 tarihinde görkemli bir açılış töreniyle halka tanıtıldı.

Bu açılış sadece Japonya değil, tüm dünya için önemli bir gündü. Çünkü Tokyo Skytree, dünyanın en yüksek kulesi unvanını resmen almıştı.

Peki neden 634 metre?

Peki neden 634 metre?

Tokyo Skytree’nin boyu rastgele belirlenmedi. Tam 634 metre olan uzunluğu, eski bir Japon bölgesi olan Musashi’nin ismine gönderme yapıyor. Japoncada '6', 'mu'; '3', 'sa'; '4' ise 'shi' olarak telaffuz ediliyor. Bu şekilde boyuyla bile Japon kültürüne ve tarihine saygı duruşunda bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Maliyeti ne kadar dersiniz?

Tokyo Skytree’nin yapımı tam 65 milyar yen (yani yaklaşık 806 milyon dolar) tutmuş. Evet, kulağa inanılmaz geliyor, ama böyle bir yapının maliyeti de haliyle astronomik olmalı. Hem mühendislik hem estetik açısından eşsiz olan bu kule, Japon ekonomisinin de bir vitrini niteliğinde.

Tokyo Skytree, yalnızca estetik bir yapı değil, aynı zamanda Japon mimarisinin ve modern mühendisliğin harika bir birleşimi.

Tokyo Skytree, yalnızca estetik bir yapı değil, aynı zamanda Japon mimarisinin ve modern mühendisliğin harika bir birleşimi.

Kule, geleneksel Japon 'pagoda' mimarisinden ilham alarak inşa edildi. Bu tasarım, depreme dayanıklılığıyla da ünlü. Tokyo gibi sık sık depremlerle karşılaşan bir şehirde böyle bir yapının güvenliği ilk sırada geliyor.

Skytree sadece bir kule değil, aynı zamanda bir yaşam alanı!

Skytree sadece bir kule değil, aynı zamanda bir yaşam alanı!

İçinde lüks restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezleri bulunuyor. Ayrıca, 350 ve 450 metre yükseklikteki iki gözlem katı, Tokyo’nun muhteşem manzarasını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Özellikle geceleri, ışıklandırılmış Tokyo manzarası adeta büyüleyici!

Kulenin geceleri sergilediği ışık şovları büyüleyici.

Kulenin geceleri sergilediği ışık şovları büyüleyici.

Farklı renklerle aydınlatılan kule, Tokyo’nun gece manzarasına hayat katıyor. Bu renkler, Japon geleneksel estetiği ve modern tasarım anlayışının buluşma noktası.

Tokyo Skytree, Japonya’nın sadece gökdelenlerle dolu bir şehir olmadığını, aynı zamanda kültür, teknoloji ve sanatın harmanlandığı bir medeniyet olduğunu kanıtlıyor.

Tokyo Skytree, Japonya’nın sadece gökdelenlerle dolu bir şehir olmadığını, aynı zamanda kültür, teknoloji ve sanatın harmanlandığı bir medeniyet olduğunu kanıtlıyor.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu kule, Tokyo’nun siluetine kazınmış bir eser olarak şehre ruh katıyor. Eğer bir gün Tokyo’ya yolunuz düşerse, bu muhteşem kuleyi ziyaret etmeyi unutmayın. Onun hikayesi ve büyüleyici atmosferi sizi derinden etkileyecek, buna eminiz! 🌟

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın