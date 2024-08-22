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Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: İngiltere Kraliyet Ailesinin Evi Buckingham Sarayı‘nın Maliyeti

etiket Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: İngiltere Kraliyet Ailesinin Evi Buckingham Sarayı‘nın Maliyeti

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 14:01

Hepimiz zaman zaman 'Keşke bir sarayım olsa!' diye hayal kurmuşuzdur. Peki, bu hayalin gerçekleşmesi ne kadara mal olurdu? Bu sorunun en iyi yanıtı, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin ikonik evi Buckingham Sarayı'nda saklı. Buckingham Sarayı'nın maliyeti ve tarihçesi hakkında detaylı bir yolculuğa çıkalım ve bu muazzam yapının ardındaki inanılmaz hikayeyi keşfedelim.

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Öncellikle, sarayın kısa tarihçesine bakalım!

Öncellikle, sarayın kısa tarihçesine bakalım!

Buckingham Sarayı, 1703 yılında Buckingham Dükü için bir kasaba evi olarak inşa edilmiş. Fakat Kraliçe Victoria'nın 1837'de tahta çıkmasıyla birlikte işler tamamen değişmiş ve burası Kraliyet Sarayı olarak kullanılmaya başlanmış.

Sarayın kraliyet ailesine geçişi ise 1761 yılında gerçekleşti.

Sarayın kraliyet ailesine geçişi ise 1761 yılında gerçekleşti.

Kral III. George, bu mütevazı konutu Kraliçe Charlotte için satın aldı ve adı da doğal olarak 'Kraliçe'nin Evi' oldu fakat III. George’un torunu IV. George tahta çıkınca işler değişiyor ve bu mütevazı ev, devasa bir saraya dönüşüyor. Bu dönüşüm ise sadece IV. George’un kesesinden değil, İngiliz halkının vergilerinden de finanse ediliyor.

Ancak bu, sadece başlangıç!

Ancak bu, sadece başlangıç!

Saray, Kraliçe Victoria dönemine kadar birçok kez elden geçirildi. Özellikle 1820'lerde Kral IV. George'un emriyle başlayan büyük tadilat, sarayın bugünkü ihtişamlı haline kavuşmasının temelini attı. John Nash adlı ünlü mimar tarafından gerçekleştirilen bu tadilat, bugünün parasıyla milyonlarca sterlini buldu.

Kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı'nı yalnızca bir ikametgah olarak değil, aynı zamanda bir sembol olarak da görüyor.

Kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı'nı yalnızca bir ikametgah olarak değil, aynı zamanda bir sembol olarak da görüyor.

Bu nedenle saray, yıllar içinde birçok kez genişletildi ve modernize edildi. Örneğin, 19. yüzyılın sonlarında Kraliçe Victoria döneminde, sarayda büyük bir balo salonu ve yeni kanatlar eklendi.

Sarayın inşa maliyeti, tarihteki en büyük harcamalardan biri.

Sarayın inşa maliyeti, tarihteki en büyük harcamalardan biri.

18. yüzyılın başlarında inşa edildiğinde, tahmini maliyeti yaklaşık 21.000 £'miş. Ama bu rakam günümüz değerine çevrildiğinde yaklaşık 3 milyon £'a tekabül ediyor. Peki, bu kadar yüksek bir maliyetin ardında ne var? Kraliçe Victoria döneminde yapılan eklemeler ve restorasyonlar, maliyeti katbekat artırmış. 19. yüzyıl sonunda, sarayın toplam maliyeti yaklaşık 400.000 £'a ulaşmış ki bu da bugünün parasıyla yaklaşık 50 milyon £'a denk geliyor! Kraliyet ailesinin ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenen ve genişletilen bu yapı, zamanla İngiltere'nin en pahalı ve görkemli yapılarından biri haline gelmiş.

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Bugün Buckingham Sarayı'nın değeri dudak uçuklatacak seviyede.

Bugün Buckingham Sarayı'nın değeri dudak uçuklatacak seviyede.

2021 yılı itibarıyla yapılan tahminlere göre sarayın piyasa değeri yaklaşık 4.9 milyar £ olarak belirlenmiş. Bu, sarayın ne kadar değerli ve tarihi bir yatırım olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Üstelik sadece maliyeti değil, aynı zamanda bu görkemli yapının kraliyet ailesine sağladığı prestij ve sembolik değer de paha biçilemez!

Günümüzde Buckingham Sarayı, hem İngiltere'nin hem de dünyanın en önemli simgelerinden biri.

Saray, yalnızca kraliyet ailesinin yaşadığı bir yer değil, aynı zamanda turistik bir cazibe merkezi olarak da büyük bir öneme sahip. Her yıl milyonlarca turist, bu ihtişamlı yapıyı görmek için Londra'ya akın ediyor.

Sarayın bakım ve onarım masrafları ise her yıl milyonlarca sterlini buluyor.

Sarayın bakım ve onarım masrafları ise her yıl milyonlarca sterlini buluyor.

Bu masraflar, kraliyet ailesinin ve İngiliz hükümetinin büyük bir kısmını finanse ettiği bir bütçeyle karşılanıyor. Sarayın korunması ve restorasyonu için yapılan harcamalar, İngiltere'nin tarihi mirasını yaşatmak adına büyük bir öneme sahip.

Buckingham Sarayı sadece bir yapı değil, aynı zamanda kraliyet ailesinin günlük yaşamının geçtiği bir merkez.

Buckingham Sarayı sadece bir yapı değil, aynı zamanda kraliyet ailesinin günlük yaşamının geçtiği bir merkez.

Resmi davetlerden, ulusal kutlamalara kadar pek çok etkinlik burada düzenleniyor. Sarayın içerisinde 775 oda, bir bale salonu, bir sinema ve hatta özel bir hastane bile bulunuyor! Bu lüks yaşam alanları, sarayın maliyetini daha da artıran etmenler arasında yer alıyor. Kraliyet ailesinin günlük yaşamı, sarayın içerisindeki bu görkemli ve işlevsel alanlarda geçiyor.

Sonuç olarak...

Sonuç olarak...

Buckingham Sarayı'nın maliyeti, başlangıcından bugüne kadar geçen süreçte sürekli artmış durumda fakat bu maliyet sadece Kraliyet Ailesi'nin konforu için değil, aynı zamanda İngiltere'nin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için harcanan bir yatırım olarak da görülebilir.

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