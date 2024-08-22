Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: İngiltere Kraliyet Ailesinin Evi Buckingham Sarayı‘nın Maliyeti
Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: İngiltere Kraliyet Ailesinin Evi Buckingham Sarayı‘nın Maliyeti
Hepimiz zaman zaman 'Keşke bir sarayım olsa!' diye hayal kurmuşuzdur. Peki, bu hayalin gerçekleşmesi ne kadara mal olurdu? Bu sorunun en iyi yanıtı, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin ikonik evi Buckingham Sarayı'nda saklı. Buckingham Sarayı'nın maliyeti ve tarihçesi hakkında detaylı bir yolculuğa çıkalım ve bu muazzam yapının ardındaki inanılmaz hikayeyi keşfedelim.
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Öncellikle, sarayın kısa tarihçesine bakalım!
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Sarayın kraliyet ailesine geçişi ise 1761 yılında gerçekleşti.
Ancak bu, sadece başlangıç!
Kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı'nı yalnızca bir ikametgah olarak değil, aynı zamanda bir sembol olarak da görüyor.
Sarayın inşa maliyeti, tarihteki en büyük harcamalardan biri.
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