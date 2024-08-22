Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: İngiltere Kraliyet Ailesinin Evi Buckingham Sarayı‘nın Maliyeti

18. yüzyılın başlarında inşa edildiğinde, tahmini maliyeti yaklaşık 21.000 £'miş. Ama bu rakam günümüz değerine çevrildiğinde yaklaşık 3 milyon £'a tekabül ediyor. Peki, bu kadar yüksek bir maliyetin ardında ne var? Kraliçe Victoria döneminde yapılan eklemeler ve restorasyonlar, maliyeti katbekat artırmış. 19. yüzyıl sonunda, sarayın toplam maliyeti yaklaşık 400.000 £'a ulaşmış ki bu da bugünün parasıyla yaklaşık 50 milyon £'a denk geliyor! Kraliyet ailesinin ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenen ve genişletilen bu yapı, zamanla İngiltere'nin en pahalı ve görkemli yapılarından biri haline gelmiş.