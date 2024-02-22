Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: İlk İnsanlı Ay Yolculuğunun Maliyeti Ne Kadardı?
Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: İlk İnsanlı Ay Yolculuğunun Maliyeti Ne Kadardı?
Son zamanlarda Alper Gezeravcı nedeniyle toplum olarak uzay yolculuğuna fazlasıyla merak saldık. Bu yolculuğun bugünkü maliyetleri hakkında bilgimiz var evet ama peki ilk ay yolculuğunun maliyeti neydi?
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Bir süredir Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu nedeniyle ülkece büyük bir gurur yaşıyoruz.
İlk insanlı uzay yolculuğu, Apollo 11 ile 20 Temmuz 1969'da gerçekleşmişti.
Gelelim Apollo 11'in maliyetine...
Çünkü Apollo 11, uzak yolculuğunun ötesinde bir dizi uzay görevi de içeriyor.
Tüm bunlar içine katıldığında Apollo programının maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
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Bu büyük maliyet göz önünde bulundurulunca, Apollo programını yalnızca bir uzay yolculuğu olarak da düşünmemek gerek...
Tüm bu önemine rağmen Apollo 11 programı gerçekleştirileceği zaman maliyeti nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştur.
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