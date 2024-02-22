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Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: İlk İnsanlı Ay Yolculuğunun Maliyeti Ne Kadardı?

etiket Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: İlk İnsanlı Ay Yolculuğunun Maliyeti Ne Kadardı?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 12:01

Son zamanlarda Alper Gezeravcı nedeniyle toplum olarak uzay yolculuğuna fazlasıyla merak saldık. Bu yolculuğun bugünkü maliyetleri hakkında bilgimiz var evet ama peki ilk ay yolculuğunun maliyeti neydi?

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Bir süredir Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu nedeniyle ülkece büyük bir gurur yaşıyoruz.

Bir süredir Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu nedeniyle ülkece büyük bir gurur yaşıyoruz.

Bu uzay yolculuğunu maliyeti ortalama 55 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Peki bu maliyet ilk insanlı uzay yolculuğunda ne kadardı?

İlk insanlı uzay yolculuğu, Apollo 11 ile 20 Temmuz 1969'da gerçekleşmişti.

İlk insanlı uzay yolculuğu, Apollo 11 ile 20 Temmuz 1969'da gerçekleşmişti.

Bu yolculuğa iki astronot birlikte çıkmıştı. Bu astronotların adı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin idi. Armstrong ise Ay yüzeyine ayak basan ilk kişi olmuştur.

Gelelim Apollo 11'in maliyetine...

Gelelim Apollo 11'in maliyetine...

Aslında bu konuda herhangi bir şey söylemek çok zor. Çünkü Apollo 11'in yalnızca uzay yolculuğundan ibaret bir maliyeti bulunmuyor.

Çünkü Apollo 11, uzak yolculuğunun ötesinde bir dizi uzay görevi de içeriyor.

Çünkü Apollo 11, uzak yolculuğunun ötesinde bir dizi uzay görevi de içeriyor.

Burada uzay aracının tasarımı ve inşası, roket geliştirmeleri, astronotların eğitimi gibi harcamalar da bulunuyor.

Tüm bunlar içine katıldığında Apollo programının maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Tüm bunlar içine katıldığında Apollo programının maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ancak bu yüksek maliyete değdiği düşünülmektedir çünkü Apollo programı ile Ay üzerinde önemli bilimsel veriler toplanmıştır. Ayrıca uzay teknolojisinin gelişiminde de önemli bir adım olmuştur.

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Bu büyük maliyet göz önünde bulundurulunca, Apollo programını yalnızca bir uzay yolculuğu olarak da düşünmemek gerek...

Bu büyük maliyet göz önünde bulundurulunca, Apollo programını yalnızca bir uzay yolculuğu olarak da düşünmemek gerek...

Çünkü Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışında ABD'nin öne geçmesini sağlayan şey Apollo programı olmuştur. Bu programın politik ve stratejik bir önemi vardır.

Tüm bu önemine rağmen Apollo 11 programı gerçekleştirileceği zaman maliyeti nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştur.

Ancak bu tür programların uzun vadeli etkilerinin çok daha büyük avantajlar sağlandığı unutulmamalıdır. Uzay keşfi ve teknolojisinin gelişmesi için katkı sağlayacak her proje önem taşıyor!

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