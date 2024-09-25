Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Brezilya Rio de Janeiro’daki Kurtarıcı İsa Heykeli’nin Maliyeti

Kurtarıcı İsa Heykeli'nin arkasındaki fikir, 1850'lerde Brezilyalı bir Katolik rahip olan Pedro Maria Boss’tan çıktı. Rahip, Brezilya'nın bağımsızlığını ve Katolik inancını simgeleyecek büyük bir anıt hayal ediyordu. Ancak, o dönemin koşulları nedeniyle bu fikir hayata geçemedi. Neyse ki, 1920’lere gelindiğinde milliyetçi duygular ve Katolik Kilisesi’nin desteğiyle bu fikir yeniden gündeme geldi. Ve böylece Brezilya tarihinin en büyük projelerinden biri için gerekli koşullar oluştu.