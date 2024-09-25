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Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Brezilya Rio de Janeiro’daki Kurtarıcı İsa Heykeli’nin Maliyeti

etiket Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Brezilya Rio de Janeiro’daki Kurtarıcı İsa Heykeli’nin Maliyeti

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 14:01

Dünya tarihi, insanlık tarihinin en görkemli ve etkileyici eserleriyle dolu. Bu yapılar, sadece birer mimari harika değil, aynı zamanda toplumların inançlarını, kültürlerini ve kimliklerini yansıtan dev simgeler. Bu dev simgelerden biri de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yer alan ve dünyanın her köşesinden tanınan Kurtarıcı İsa Heykeli! Peki, bu devasa heykelin ardındaki hikaye ve maliyet neydi? 

Haydi gelin, bu ikonik yapının arkasındaki süreci birlikte keşfedelim!

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1. Her şey bir rahibin vizyonuyla başladı.

1. Her şey bir rahibin vizyonuyla başladı.

Kurtarıcı İsa Heykeli'nin arkasındaki fikir, 1850'lerde Brezilyalı bir Katolik rahip olan Pedro Maria Boss’tan çıktı. Rahip, Brezilya'nın bağımsızlığını ve Katolik inancını simgeleyecek büyük bir anıt hayal ediyordu. Ancak, o dönemin koşulları nedeniyle bu fikir hayata geçemedi. Neyse ki, 1920’lere gelindiğinde milliyetçi duygular ve Katolik Kilisesi’nin desteğiyle bu fikir yeniden gündeme geldi. Ve böylece Brezilya tarihinin en büyük projelerinden biri için gerekli koşullar oluştu.

2. Tasarım Fransızlardan, inşa Brezilyalılardan!

2. Tasarım Fransızlardan, inşa Brezilyalılardan!

Heykelin tasarımı, ünlü Fransız heykeltıraş Paul Landowski’nin ellerinden çıktı. Ancak bu görkemli yapıyı gerçeğe dönüştüren kişi, Brezilyalı mühendis Heitor da Silva Costa oldu. Landowski, İsa’nın kollarını açmış şekilde dünyayı kucakladığı figürle, Brezilya'nın misafirperverliğini ve evrensel değerlerini yansıtmak istedi. Costa ise bu tasarımı, Corcovado Dağı'nın zirvesine inşa ederek Brezilya'nın en önemli sembollerinden birine dönüştürdü.

3. Sabuntaşı mı? Yoksa bir başka şey mi?

3. Sabuntaşı mı? Yoksa bir başka şey mi?

Heykelin yapımında kullanılan malzemeler özenle seçildi. İç yapısında demir ve beton kullanılırken, dış yüzeyi sabuntaşı olarak bilinen steatit ile kaplandı. Bu malzeme, sadece heykelin zarif görünmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Brezilya'nın zorlu iklim şartlarına karşı direnç kazandırdı. Böylece Kurtarıcı İsa Heykeli, hem zarif hem de dayanıklı bir yapı olarak yükseldi.

4. Dağın zirvesine devasa bir heykel inşa etmek? Hiç de kolay değil!

4. Dağın zirvesine devasa bir heykel inşa etmek? Hiç de kolay değil!

Kurtarıcı İsa Heykeli'nin inşa süreci, bugünün şartlarında bile oldukça zordu. Dik bir dağın zirvesine 30 metre yüksekliğinde bir heykel dikmek, ciddi bir mühendislik başarısı gerektiriyordu. Heykelin her bir parçası dağa taşındı ve büyük bir titizlikle monte edildi. Sonuç mu? Dünya çapında tanınan, devasa bir başyapıt!

5. Halkın gücü!

5. Halkın gücü!

Bu dev projenin finansmanı, büyük ölçüde Brezilyalı Katolik halkın bağışlarıyla sağlandı. Halkın bu katkısı, Kurtarıcı İsa Heykeli'nin sadece bir dini sembol olmasının ötesinde, Brezilya halkının ortak çabasıyla inşa edilmiş bir eser olduğunu gösteriyor. Brezilyalılar, bu anıtta hem inançlarını hem de ulusal kimliklerini bir araya getirdiler.

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6. Heykelin inşası o dönem için 250.000 dolara mal oldu.

Bugün bu miktar milyonlarca dolara denk geliyor! Ancak, bu dev yatırım fazlasıyla karşılığını verdi. Kurtarıcı İsa Heykeli, Brezilya'nın dünya çapında tanınan sembollerinden biri oldu ve ülkeye her yıl milyonlarca turist çekmeye devam ediyor.

7. Muhteşem bir açılış töreniyle dünya sahnesine çıktı.

7. Muhteşem bir açılış töreniyle dünya sahnesine çıktı.

12 Ekim 1931'de Kurtarıcı İsa Heykeli, büyük bir törenle halka açıldı. Bu açılış, Brezilya’nın dört bir yanından gelen binlerce insanın katılımıyla gerçekleşti ve Brezilya tarihindeki önemli anlardan biri haline geldi.

8. Dünyanın yeni harikalarından biri!

8. Dünyanın yeni harikalarından biri!

Kurtarıcı İsa Heykeli, 2007 yılında “Dünyanın Yeni Yedi Harikası”ndan biri olarak seçildi. Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor. Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen bu heykel, Brezilya’nın kültürel mirasının önemli bir parçası olarak büyük bir öneme sahip.

9. Brezilya’nın dünyaya açılan yüzü!

9. Brezilya’nın dünyaya açılan yüzü!

Bugün Kurtarıcı İsa Heykeli, sadece Brezilya’nın değil, tüm dünyanın en tanınmış yapılarından biri. Brezilya'nın kültürel ve dini kimliğini yansıtan bu anıt, aynı zamanda ülkenin dünya sahnesindeki yerini de simgeliyor.

10. Sonuç olarak, Kurtarıcı İsa Heykeli sadece bir mimari eser değil, aynı zamanda Brezilya'nın gururu ve sembolü.

10. Sonuç olarak, Kurtarıcı İsa Heykeli sadece bir mimari eser değil, aynı zamanda Brezilya'nın gururu ve sembolü.

Brezilya halkının ortak çabasıyla inşa edilen bu dev anıt, ülkenin kültürel ve dini kimliğini yansıtan güçlü bir sembol olarak büyük bir anlam taşıyor. Eğer bir gün Brezilya’ya yolunuz düşerse, bu görkemli heykeli ziyaret etmeden dönmeyin!

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