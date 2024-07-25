Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Batı Yarım Kürenin En Yüksek Binası Özgürlük Kulesi
Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Batı Yarım Kürenin En Yüksek Binası Özgürlük Kulesi
Sizlerle birlikte tarihteki en önemli yatırımlardan birini inceleyeceğiz: Özgürlük Kulesi! Batı Yarım Küre'nin en yüksek binası olan bu muhteşem yapıyı daha yakından tanıyacağız. Hazırsanız başlayalım!
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Özgürlük Kulesi'nin hikayesi
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Bu muhteşem binanın tasarımı mimar David Childs'a ait.
Göz alıcı mimarinin detaylarına bakalım!
Ziyaretçilere sunulan eşsiz deneyimler...
Bildiğiniz gibi, modern mimarinin en önemli unsurlarından biri sürdürülebilirlik.
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