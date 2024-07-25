Tarihteki Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Batı Yarım Kürenin En Yüksek Binası Özgürlük Kulesi

Özgürlük Kulesi'nin tepesinde yer alan gözlem katı, New York manzarasını 360 derece izleyebileceğiniz muhteşem bir alan sunuyor. 'One World Observatory' olarak bilinen bu alan, özellikle gün batımında ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Ayrıca, kulenin içinde yer alan restoranlar ve alışveriş merkezleri de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Buraya çıktığınızda sadece New York’un eşsiz manzarasını değil, aynı zamanda çevredeki eyaletleri de görebilirsiniz. 100. katta yer alan 'Sky Portal' ise ayaklarınızın altında şehri izleyebileceğiniz cam bir platform sunuyor, kesinlikle denemelisiniz!