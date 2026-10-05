article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Tarihi Olayları ve Kişileri Mizahına Ekleyerek Güldüren Kişiler

Tarihi Olayları ve Kişileri Mizahına Ekleyerek Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.10.2026 - 11:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tarih dersinde ezberlenen padişahlar, savaşlar ve seferler X'te bambaşka bir hayat buldu. Halit Ergenç'in Macaristan seferi, Preveze'ye dönüşen sup kalabalığı, Fatih Sultan Mehmed'in Bizans kralına attığı göndermeli tweet, orta çağda kılıç taşımakla eşdeğer görülen kulaklık derken kullanıcılar bugünün en sıradan anlarını Osmanlı'ya, soğuk savaşa ya da piramitlere bağlamayı sürdürüyor. Kimi 36 padişahı Burak Özçivit'in servetiyle yarıştırdı, kimi düz zemine piramit yapmanın ne kadar kolay olduğunu sorguladı. Güncel bir haberden ya da sıradan bir fotoğraftan tarihî sahne çıkaran, bunu yaparken hem tarih bilgisine hem espri yeteneğine güvenen bu paylaşımlar, ders kitaplarını bir an için bile olsa komedi arşivine çeviriyor. Hepsini sizin için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahmet Kural gassal olabiliyorsa Halit Ergenç'in Macaristan seferine kimse karışamaz

Ahmet Kural gassal olabiliyorsa Halit Ergenç'in Macaristan seferine kimse karışamaz
twitter.com

1993'te makarayla taşınan kablo, hız konusunda sözünde durmuş

1993'te makarayla taşınan kablo, hız konusunda sözünde durmuş
twitter.com

Osmanlı'ya karşı yarım Avrupa'nın dizildiği savaşın drone çekimi nerede?

Osmanlı'ya karşı yarım Avrupa'nın dizildiği savaşın drone çekimi nerede?
twitter.com

Euro 2024'ten bir kare...

Euro 2024'ten bir kare...
twitter.com

Doğu Ekspresi'ne binmek için Sivas Kongresi daveti şart

Doğu Ekspresi'ne binmek için Sivas Kongresi daveti şart
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Sultan Mehmet'in Bizans kralına attığı göndermeli tweet

Fatih Sultan Mehmet'in Bizans kralına attığı göndermeli tweet
twitter.com

Burak Özçivit'in servetine 36 padişah birden bakakaldı

Burak Özçivit'in servetine 36 padişah birden bakakaldı
twitter.com

Müziksiz iş yapamama huyu savaşta mehter çalan atalardan miras

Müziksiz iş yapamama huyu savaşta mehter çalan atalardan miras
twitter.com

Kulaklığı evde unutmak orta çağda kılıcı unutmakla eşdeğer

Kulaklığı evde unutmak orta çağda kılıcı unutmakla eşdeğer
twitter.com

Antalya'da sup kalabalığı Preveze Deniz Savaşı'nın renklendirilmiş hâline benzedi

Antalya'da sup kalabalığı Preveze Deniz Savaşı'nın renklendirilmiş hâline benzedi
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanye West konserinde görülen Halit Ergenç'e Kanuni'yi ayağına getirten lavuk denildi

Kanye West konserinde görülen Halit Ergenç'e Kanuni'yi ayağına getirten lavuk denildi
twitter.com

Fit check için telefonu mermer nişe dayama usulü tarihî bir hâl aldı

Fit check için telefonu mermer nişe dayama usulü tarihî bir hâl aldı
twitter.com

Elleri arkada yürüyünce yedi iklimin sultanı gibi hissetmek

Elleri arkada yürüyünce yedi iklimin sultanı gibi hissetmek
twitter.com

Düğünde havaya ateş açana hapis geliyor, 20. yüzyıla girdik hayırlı olsun

Düğünde havaya ateş açana hapis geliyor, 20. yüzyıla girdik hayırlı olsun
twitter.com

Maxi Lopez'li story orta çağda 9-10 devleti yıktırırdı

Maxi Lopez'li story orta çağda 9-10 devleti yıktırırdı
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Iğdır'da aşiret liderleri karar alınca orta çağa hoş geldin dendi

Iğdır'da aşiret liderleri karar alınca orta çağa hoş geldin dendi
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın