Tarihi Olayları ve Kişileri Mizahına Ekleyerek Güldüren Kişiler

Tarih dersinde ezberlenen padişahlar, savaşlar ve seferler X'te bambaşka bir hayat buldu. Halit Ergenç'in Macaristan seferi, Preveze'ye dönüşen sup kalabalığı, Fatih Sultan Mehmed'in Bizans kralına attığı göndermeli tweet, orta çağda kılıç taşımakla eşdeğer görülen kulaklık derken kullanıcılar bugünün en sıradan anlarını Osmanlı'ya, soğuk savaşa ya da piramitlere bağlamayı sürdürüyor. Kimi 36 padişahı Burak Özçivit'in servetiyle yarıştırdı, kimi düz zemine piramit yapmanın ne kadar kolay olduğunu sorguladı. Güncel bir haberden ya da sıradan bir fotoğraftan tarihî sahne çıkaran, bunu yaparken hem tarih bilgisine hem espri yeteneğine güvenen bu paylaşımlar, ders kitaplarını bir an için bile olsa komedi arşivine çeviriyor. Hepsini sizin için derledik.