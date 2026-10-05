Tarihi Olayları ve Kişileri Mizahına Ekleyerek Güldüren Kişiler
Tarih dersinde ezberlenen padişahlar, savaşlar ve seferler X'te bambaşka bir hayat buldu. Halit Ergenç'in Macaristan seferi, Preveze'ye dönüşen sup kalabalığı, Fatih Sultan Mehmed'in Bizans kralına attığı göndermeli tweet, orta çağda kılıç taşımakla eşdeğer görülen kulaklık derken kullanıcılar bugünün en sıradan anlarını Osmanlı'ya, soğuk savaşa ya da piramitlere bağlamayı sürdürüyor. Kimi 36 padişahı Burak Özçivit'in servetiyle yarıştırdı, kimi düz zemine piramit yapmanın ne kadar kolay olduğunu sorguladı. Güncel bir haberden ya da sıradan bir fotoğraftan tarihî sahne çıkaran, bunu yaparken hem tarih bilgisine hem espri yeteneğine güvenen bu paylaşımlar, ders kitaplarını bir an için bile olsa komedi arşivine çeviriyor. Hepsini sizin için derledik.
Ahmet Kural gassal olabiliyorsa Halit Ergenç'in Macaristan seferine kimse karışamaz
1993'te makarayla taşınan kablo, hız konusunda sözünde durmuş
Osmanlı'ya karşı yarım Avrupa'nın dizildiği savaşın drone çekimi nerede?
Euro 2024'ten bir kare...
Doğu Ekspresi'ne binmek için Sivas Kongresi daveti şart
Fatih Sultan Mehmet'in Bizans kralına attığı göndermeli tweet
Burak Özçivit'in servetine 36 padişah birden bakakaldı
Müziksiz iş yapamama huyu savaşta mehter çalan atalardan miras
Kulaklığı evde unutmak orta çağda kılıcı unutmakla eşdeğer
Antalya'da sup kalabalığı Preveze Deniz Savaşı'nın renklendirilmiş hâline benzedi
Kanye West konserinde görülen Halit Ergenç'e Kanuni'yi ayağına getirten lavuk denildi
Fit check için telefonu mermer nişe dayama usulü tarihî bir hâl aldı
Elleri arkada yürüyünce yedi iklimin sultanı gibi hissetmek
Düğünde havaya ateş açana hapis geliyor, 20. yüzyıla girdik hayırlı olsun
Maxi Lopez'li story orta çağda 9-10 devleti yıktırırdı
Iğdır'da aşiret liderleri karar alınca orta çağa hoş geldin dendi
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