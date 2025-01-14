Tarih Boyunca Kullanılmak Zorunda Kalındığına İnanamayacağınız 11 Doğum Kontrol Yöntemi

Doğum kontrol konusundaki bilgisizlik sadece antik çağlara özgü bir sorun değil. Aslında modern çağ ile gelişen doğum kontrole bakış, önceleri daha farklıydı ve korunmak her kadın için mümkün olamayabiliyordu. Kolanın ilk çıktığı dönemlerde ise içindeki asit nedeniyle sperm öldürücü etkisi olduğu düşünülüyordu. Bu nedenle de cinsel ilişkiden önce kola içmek veya vajinaya kola dökmek tercih ediliyordu.