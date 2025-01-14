Tarih Boyunca Kullanılmak Zorunda Kalındığına İnanamayacağınız 11 Doğum Kontrol Yöntemi
Tarih Boyunca Kullanılmak Zorunda Kalındığına İnanamayacağınız 11 Doğum Kontrol Yöntemi
Şimdilerde hepimiz için son derece pratik olan doğum kontrol her zaman bu kadar kolay değildi. Zaten bunu günümüzde azalan doğum oranlarından anlamak da mümkün. Peki insanlar eski çağlarda doğum kontrolü için ne gibi yöntemler kullanıyordu?
İşte ağzını açık bırakacak en acayip doğum kontrol teknikleri!
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1. Nefes Tutmak
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2. Taşa Oturma
3. Timsah Dışkısı
4. Pamuk
5. Cıva
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6. Bitkisel Tarifler
7. Kola
8. Soğan ve Sarımsak
9. Altın ve Gümüş
10. Kondom
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11. Doğum Kontrol Hapları
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