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Taraftarlara Saygı Dersi Verdi: Sergio Ramos Canlı Yayında Sinirlerine Hakim Olamadı

Taraftarlara Saygı Dersi Verdi: Sergio Ramos Canlı Yayında Sinirlerine Hakim Olamadı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 12:14 Son Güncelleme: 05.01.2024 - 12:15

İspanya La Liga'da Sevilla forması giyen Sergio Ramos, Athletic Bilbao ile oynanan maçın ardından yapılan röportajda sinirlerine hakim olamadı. Ramos, canlı yayında taraftarlarla atıştı.

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Sezon başında PSG'den ayrılarak bedelsiz olarak Sevilla forması giyen Sergio Ramos, dün yapılan Athletic Bilbao maçının ardından taraftarlarla tartıştı.

Sezon başında PSG'den ayrılarak bedelsiz olarak Sevilla forması giyen Sergio Ramos, dün yapılan Athletic Bilbao maçının ardından taraftarlarla tartıştı.

La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'ya evinde 2-0 mağlup olan Sevilla'da gidişat kötü giderken Ramos'un tepkileri de İspanya'da gündem oldu.

La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'ya evinde 2-0 mağlup olan Sevilla'da gidişat kötü giderken Ramos'un tepkileri de İspanya'da gündem oldu.

Yetiştiği kulüp Sevilla'ya yıllar sonra dönerek kaptanlık bandını taşıyan Ramos maç sonu röportajında tribünden gelen tepkilerle sinirlendi.

Yetiştiği kulüp Sevilla'ya yıllar sonra dönerek kaptanlık bandını taşıyan Ramos maç sonu röportajında tribünden gelen tepkilerle sinirlendi.

Röportaj sırasında arka taraftan gelen sataşmalara karşılık veren Ramos ve taraftarlar arasından kısa süreli bir atışma yaşanadı.

Röportaj sırasında arka taraftan gelen sataşmalara karşılık veren Ramos ve taraftarlar arasından kısa süreli bir atışma yaşanadı.

Ramos, "Biraz saygı göstermeyi öğrenin. Konuşuyoruz burada! Biraz armaya saygı gösterin. Konuşurken insanlara saygı gösterin ve artık çenenizi kapatın" ifadelerini kullandı.

Ramos, "Biraz saygı göstermeyi öğrenin. Konuşuyoruz burada! Biraz armaya saygı gösterin. Konuşurken insanlara saygı gösterin ve artık çenenizi kapatın" ifadelerini kullandı.
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Sergio Ramos'un canlı yayında taraftarla gösterdiği tepki👇

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