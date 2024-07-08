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Tanju Özcan ile Faruk Özlü Arasında ‘Bolu Doğu’ Tartışması: Bolu Dağı Bolu’nun mu Düzce’nin mi?

Tanju Özcan ile Faruk Özlü Arasında ‘Bolu Doğu’ Tartışması: Bolu Dağı Bolu’nun mu Düzce’nin mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.07.2024 - 18:48

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Bolu Dağı'nın adının değiştirilmesi talebine tepki gösteren Tanju Özcan, 'Bolu Dağı’na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu’nun simgesidir. Akıllı ol' dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Dağı'nın adının Düzce Dağı olarak değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye tepki gösterdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Dağı'nın adının Düzce Dağı olarak değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan şu ifadeleri kullandı: "Düzce’nin mevcut Belediye Başkanı @Dr_Faruk_Ozlu, Bolu Dağı’na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu’nun simgesidir. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma” Kaynaşlı’yı, Yığılca’yı ve Akçakoca’yı elinden aldırma bana. AKILLI OL!!!"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan şu ifadeleri kullandı: "Düzce’nin mevcut Belediye Başkanı @Dr_Faruk_Ozlu, Bolu Dağı’na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu’nun simgesidir. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma” Kaynaşlı’yı, Yığılca’yı ve Akçakoca’yı elinden aldırma bana. AKILLI OL!!!"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı 'ovadır'. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı'değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı'." demişti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı 'ovadır'. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı'değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı'." demişti.
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