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Taksim Bombacısı Ahlam Albashir’a 7 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet ile 1794 Yıl Hapis Cezası

Taksim Bombacısı Ahlam Albashir’a 7 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet ile 1794 Yıl Hapis Cezası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.04.2024 - 12:59 Son Güncelleme: 26.04.2024 - 13:16

İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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