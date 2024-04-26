Taksim Bombacısı Ahlam Albashir’a 7 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet ile 1794 Yıl Hapis Cezası
Taksim Bombacısı Ahlam Albashir’a 7 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet ile 1794 Yıl Hapis Cezası
İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
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