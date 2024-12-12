Takım Arkadaşını Ayının Elinden Kurtaran Genç Güreşçinin Hikayesi: Kendell Cummings
Takım Arkadaşını Ayının Elinden Kurtaran Genç Güreşçinin Hikayesi: Kendell Cummings
Arkadaşlıkla ilgili bugüne kadar birçok olaya tanıklık ettik. Bazılarına ''Helal olsun'', bazılarına ''Yazıklar olsun'' demekle yetindik. Ancak bu defaki örnek, ''Arkadaş dediğin senin gibi olur'' dedirtecek cinsten.
Güreşle ilgilenen bir kolej öğrencisi olan Kendell Cummings, takım arkadaşını bir bozayının elinden kurtardı. Peki, bu olay nasıl oldu ve Cummings bu saldırıdan sağ kurtulabildi mi? Cevabını öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin!
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Öncelikle sizi hikayemizin ana kahramanı olan Kendell Cummings ile tanıştıralım! Kahraman dediysek ''hakikaten'' kahraman bu arada kendisi, sadece sıfat olsun diye söylemedik.
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Ekim 2022'de ABD'nin Wyoming eyaletinde yaşanan bir olay, Cummings'in hayatı boyunca unutamayacağı türdendi.
Cody yakınlarında doğa yürüyüşü yapan güreş takımı üyelerinden Kendell Cummings ve takım arkadaşı Brady Lowry, bir bozayının saldırısına uğradı. Öfkeli bozayı ilk olarak takım arkadaşına yönelmişti ama Cummings harekete geçti.
Genç güreşçi, kaçmak yerine cesaretin ve fedakarlığın en çarpıcı örneklerinden birini sergiledi. Ayıyı arkadaşından uzak tutmak için ayının kulağından tutup çekerek dikkati kendi üzerine çekmeyi başardı.
Cummings'in anlattığına göre bu hamlenin ardından ayı kendisine çok hızlı bir şekilde saldırmış. Yere düşen Cummings kısa bir süreliğine ayının çenesini tutmuş. Daha sonra birden ayı Cummings'i bırakıp olay yerinden uzaklaşmış.
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Epey bir yara alan Cummings, o an kendi yaralarını değil yine arkadaşını düşündü. Takım arkadaşını aramak için ayağa kalktığı sırada bir kez daha ayının saldırısına uğradı. Yine de hem takım arkadaşı Lowry hem de Cummings hayatta kalmayı başardı.
Ayı saldırısı sonrası Cummings'in yüzünde, sol kolunda ve bacağında ağır yaralar açıldı. Kafasına onlarca dikiş atılan genç adam bir de yara izlerinin geçmesi için estetik operasyon geçirdi. (DİKKAT: Görsel rahatsız edici olabilir.)
Lowry, o gün hayatını kurtardığı için Cummings'e binlerce kez teşekkür ediyor. Güreşe devam eden Lowry, bu olaydan sonra katıldığı turnuvayı da 5. sırada tamamladı. (DİKKAT: Görsel rahatsız edici olabilir.)
Cummings'in bu kahramanca davranışını takdir eden Güreş Antrenörü Jim Zeigler, "Bu olay, buraya gelen insanlar için mükemmel bir örnek. Bizim böyle bir kültürümüz var. Ne olursa olsun birbirimize sahip çıkıyoruz." diyerek Cummings'i tebrik etti.(DİKKAT: Görsel rahatsız edici olabilir.)
Hatta öyle ki Cummings'in bu kahramanlığı güreş takımındaki arkadaşlık duygusunu da perçinlemiş ve takımda güçlü bir aile kültürü oluşmasına önayak olmuş.
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Ayrıca bu kahramanlığından ötürü Kendell Cummings'e ''Carnegie Kahramanlık Madalyası'' da takdim edildi. Bu madalya, Kuzey Amerika'nın en büyük sivil kahramanlık ödülü olarak kabul ediliyor. Kendisine bu konu sorulduğunda ise Cummings oldukça mütevazı bir cevap veriyor: ''Ben sadece yapmam gerekeni yaptım.''
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