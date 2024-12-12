Takım Arkadaşını Ayının Elinden Kurtaran Genç Güreşçinin Hikayesi: Kendell Cummings

Arkadaşlıkla ilgili bugüne kadar birçok olaya tanıklık ettik. Bazılarına ''Helal olsun'', bazılarına ''Yazıklar olsun'' demekle yetindik. Ancak bu defaki örnek, ''Arkadaş dediğin senin gibi olur'' dedirtecek cinsten.

Güreşle ilgilenen bir kolej öğrencisi olan Kendell Cummings, takım arkadaşını bir bozayının elinden kurtardı. Peki, bu olay nasıl oldu ve Cummings bu saldırıdan sağ kurtulabildi mi? Cevabını öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin!

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