Take-Two Raporlarında 12 Oyunun İptal Edildiği Veya Ertelendiği Görülüyor!
Take-Two Raporlarında 12 Oyunun İptal Edildiği Veya Ertelendiği Görülüyor!
Rockstar Games gibi başarılı firmaların çatı şirketi olan Take-Two, 2024 yılı mali raporunda daha önce geliştirmekte olduğu 12 oyuna yer vermedi. Bunlardan bazıları iptal edilmiş, bazıları ise ertelenmiş olabilir gibi duruyor.
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Rockstar Games ve daha birçok firmanın çatı şirketi olan Take-Two'dan mali rapor açıklaması.
Daha önceki rapor Şubat ayında paylaşılmıştı.
Hangi oyunların etkilendiği kesin olarak bilinmiyor.
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