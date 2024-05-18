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Take-Two Raporlarında 12 Oyunun İptal Edildiği Veya Ertelendiği Görülüyor!

Take-Two Raporlarında 12 Oyunun İptal Edildiği Veya Ertelendiği Görülüyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 10:01

Rockstar Games gibi başarılı firmaların çatı şirketi olan Take-Two, 2024 yılı mali raporunda daha önce geliştirmekte olduğu 12 oyuna yer vermedi. Bunlardan bazıları iptal edilmiş, bazıları ise ertelenmiş olabilir gibi duruyor.

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Rockstar Games ve daha birçok firmanın çatı şirketi olan Take-Two'dan mali rapor açıklaması.

Rockstar Games ve daha birçok firmanın çatı şirketi olan Take-Two'dan mali rapor açıklaması.

2024 mali yılına ilişkin kazanç raporunu açıklayan Take-Two Interactive, 40'tan fazla oyunun geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı. Daha önce açıklanan raporda ise bu sayı 52 olarak gösterilmişti.

Henüz dün ise GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili ilk bilgileri alma şansına eriştik.

Daha önceki rapor Şubat ayında paylaşılmıştı.

Daha önceki rapor Şubat ayında paylaşılmıştı.

Ve o raporda görüntülenen bilgilere bakıldığında Take-Two çatısı altındaki şirketlerin toplamda 52 oyun geliştirdiği söylenmişti. Şimdi ise bu durum 40'a inmiş gibi görünüyor ve bu da demek oluyor ki 12 oyunun geleceği şu an için belirsiz bir konumda.

Hangi oyunların etkilendiği kesin olarak bilinmiyor.

Hangi oyunların etkilendiği kesin olarak bilinmiyor.

Aynı zamanda işten çıkarmalarla da gündem olan şirketin bu 12 oyun hakkında resmi bir açıklama yapmaması dolayısıyla hangi oyunların rafa kaldırıldığı veya ertelendiği şu an için net olarak bilinmiyor.

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