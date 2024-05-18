Take-Two Raporlarında 12 Oyunun İptal Edildiği Veya Ertelendiği Görülüyor!

Ve o raporda görüntülenen bilgilere bakıldığında Take-Two çatısı altındaki şirketlerin toplamda 52 oyun geliştirdiği söylenmişti. Şimdi ise bu durum 40'a inmiş gibi görünüyor ve bu da demek oluyor ki 12 oyunun geleceği şu an için belirsiz bir konumda.