Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tacikistan’da Başörtüsüne Yasak: Takan, Satan, İthal Eden Herkese Büyük Ceza Verilecek

Tacikistan’da Başörtüsüne Yasak: Takan, Satan, İthal Eden Herkese Büyük Ceza Verilecek

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.06.2024 - 15:03

Orta Asya ülkelerinden Tacikistan’da başörtüsü takma tamamen yasaklandı. Tacikistan Parlamentosu’ndan geçen karar ile birlikte ülkede başörtüsü takan, satan, ithal eden ve reklamını yapan kimselere ciddi cezalar kesilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tacikistan’da uzun zamandır kamu dairelerinde başörtüsü yasağı uygulanıyordu.

Tacikistan’da uzun zamandır kamu dairelerinde başörtüsü yasağı uygulanıyordu.

Haber 7’de yer alan habere göre; ülke meclisinden geçen karar ile birlikte artık tüm ülkede başörtüsü yasağı uygulanacak.

Haber 7’de yer alan habere göre; ülke meclisinden geçen karar ile birlikte artık tüm ülkede başörtüsü yasağı uygulanacak.

Kaynak

Yasayı ihlal eden kimselere yaklaşık 25 bin Türk lirasına denk gelen 7 bin 920 Tacikistan Somoni'si ceza kesilecek.

Yasayı ihlal eden kimselere yaklaşık 25 bin Türk lirasına denk gelen 7 bin 920 Tacikistan Somoni'si ceza kesilecek.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 2017 yılında yaptığı bir konuşmada "kadınların kullandığı başörtüsü ve siyah giysilerin Tacik geleneklerine uygun olmadığını ve uzun sakal bırakmanın dinle ilişkisinin bulunmadığını" söylemişti

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 2017 yılında yaptığı bir konuşmada "kadınların kullandığı başörtüsü ve siyah giysilerin Tacik geleneklerine uygun olmadığını ve uzun sakal bırakmanın dinle ilişkisinin bulunmadığını" söylemişti

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
64
31
30
22
2
2
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın