Tacikistan’da Başörtüsüne Yasak: Takan, Satan, İthal Eden Herkese Büyük Ceza Verilecek
Tacikistan’da Başörtüsüne Yasak: Takan, Satan, İthal Eden Herkese Büyük Ceza Verilecek
Orta Asya ülkelerinden Tacikistan’da başörtüsü takma tamamen yasaklandı. Tacikistan Parlamentosu’ndan geçen karar ile birlikte ülkede başörtüsü takan, satan, ithal eden ve reklamını yapan kimselere ciddi cezalar kesilecek.
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Tacikistan’da uzun zamandır kamu dairelerinde başörtüsü yasağı uygulanıyordu.
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Haber 7’de yer alan habere göre; ülke meclisinden geçen karar ile birlikte artık tüm ülkede başörtüsü yasağı uygulanacak.
Yasayı ihlal eden kimselere yaklaşık 25 bin Türk lirasına denk gelen 7 bin 920 Tacikistan Somoni'si ceza kesilecek.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 2017 yılında yaptığı bir konuşmada "kadınların kullandığı başörtüsü ve siyah giysilerin Tacik geleneklerine uygun olmadığını ve uzun sakal bırakmanın dinle ilişkisinin bulunmadığını" söylemişti
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