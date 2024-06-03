Survivor Eleme Adayı Kim Oldu? Survivor’da Batuhan Eleme Adayını Belirledi
Survivor Eleme Adayı Kim Oldu? Survivor’da Batuhan Eleme Adayını Belirledi
Survivor’da son haftalara girildikçe heyecan iyice artmaya başladı. Son olarak Hilmicem’in elenmesi sonrasında 7 kişi kalan yarışmacılarda stres ve gerginlik de artmaya başladı. Survivor’da yeni haftanın ilk eleme adayı da belli oldu. İşte Survivor’da günün detayları…
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Survivor 2024’te günler geçiyor, yarışmacı sayısı azalıyor ancak heyecan durmadan artmaya devam ediyor.
Son olarak eleme potasından çıkmayan ve Survivor’a veda eden Hilmicem’in ardından yeni hafta da beklendiği gibi heyecan dozu çok yüksek başladı.
7 kişi kalan Survivor yarışmacıları yeni haftanın dokunulmazlık oyununa çıktı.
Heyecan dolu geçen oyunların ardından Survivor’da yeni haftanın dokunulmaz ismi Batuhan Karacakaya oldu.
Konseyde yapılan konuşmalar sonrasında Batuhan, Survivor’da ilk eleme adayını belirledi ve Merve Aydın’ın adını söyledi.
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Böylece Merve Aydın, Survivor 2024’te yeni haftanın ilk eleme adayı oldu.
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