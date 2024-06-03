Survivor Eleme Adayı Kim Oldu? Survivor’da Batuhan Eleme Adayını Belirledi

Survivor’da son haftalara girildikçe heyecan iyice artmaya başladı. Son olarak Hilmicem’in elenmesi sonrasında 7 kişi kalan yarışmacılarda stres ve gerginlik de artmaya başladı. Survivor’da yeni haftanın ilk eleme adayı da belli oldu. İşte Survivor’da günün detayları…