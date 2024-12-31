Survivor'dan Farkı Olmayacak: Partnerinizle Aynı Evde Yaşamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

Partnerinizle film zevkinizin uyuşması işte bu noktada çok önemli çünkü ne izleyelim atışması bir anda ciddi bir kavgaya dönüşebilir. 😬 Bunun en basit çözümü ya filmleri günlere bölmek ya da hiçbir şey izlememek olabilir ama tabii bu yöntemi tercih etmeseniz daha iyi olabilir...