Survivor'dan Farkı Olmayacak: Partnerinizle Aynı Evde Yaşamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Survivor'dan Farkı Olmayacak: Partnerinizle Aynı Evde Yaşamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Sevdiğiniz insanla her gün aynı yatakta uyanmak, birlikte eve gitmek, aynı yemeği yemek, her anınızı birlikte yapmak süper bir fikir amaaa arka planında görünmeyen yüzleri olabilir... Siz yine de ayrı eve çıkmadan önce çevreyi dinleyip sonra da bu içeriği okusanız iyi edersiniz. 🤣
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1. Hayatınızın eskisi gibi olmayacağını kabullenin...
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2. Küsüp gitme şansınız da yok...
3. Aynı yatakta yatmak demişken...
4. Banyonun romantik yönü biraz değişebilir!
5. Yemek yeme alışkanlıklarınız bile zamanla değişecek!
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6. "Ne izleyelim?" kavgası günlerce sürebilir...
7. Tahammül seviyenizi yüksek tutmak zorundasınız...
8. Misafirler konusunda anlaşsanız iyi olur!
9. İşin en sıkıcı kısmı: Temizlik yapmak!
10. Maddi olarak sizi epey zorlayacağını bilmelisiniz! 😬
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