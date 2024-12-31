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Survivor'dan Farkı Olmayacak: Partnerinizle Aynı Evde Yaşamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Survivor'dan Farkı Olmayacak: Partnerinizle Aynı Evde Yaşamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 23:01

Sevdiğiniz insanla her gün aynı yatakta uyanmak, birlikte eve gitmek, aynı yemeği yemek, her anınızı birlikte yapmak süper bir fikir amaaa arka planında görünmeyen yüzleri olabilir... Siz yine de ayrı eve çıkmadan önce çevreyi dinleyip sonra da bu içeriği okusanız iyi edersiniz. 🤣

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1. Hayatınızın eskisi gibi olmayacağını kabullenin...

Beraber yaşama fikrinin kulağa çok heyecan dolu geldiğinin farkındayız ama durum sandığınızdan biraz daha farklı olabilir... Beraber yaşamak demek artık her şeyinize ortak olan biri demek. Kulağa korkunç gelmesin, kesinlikle denemeye değer. 😂

2. Küsüp gitme şansınız da yok...

Artık aynı evde yaşadığınız için bazı sorumluluklarınızın yön değiştirdiğini kabul etmeniz gerekebilir. Öyle ilk kavgada çekip gitme devri bitti! Sorunları geçiştirmeye değil, çözmeye çalışsanız iyi edersiniz çünkü günün sonunda aynı yatakta uyuyup, birbirinizin yüzünü görmeye devam edeceksiniz!

3. Aynı yatakta yatmak demişken...

Yatağın hangi tarafını bölüşeceğinizi seçmek bile aslında çok önemli! Bu yaşınıza kadar alıştığınız bir düzen ve yatma şekli varken şimdi hepsi değişecek. Bu yüzden tarafınızı seçmeden önce mutlaka partnerinize uyuma alışkanlıklarınızdan bahsetmelisiniz...

4. Banyonun romantik yönü biraz değişebilir!

Herkesin günün yorgunluğunu attığı ve en rahat ettiği yer banyodur. Mesela, tuvalette otururken saatlerce telefon bakma alışkanlığınız varsa bunu kısmanız gerekebilir çünkü tuvalet sırası bekleyen biri daha var! Aynı şekilde duş aldıktan sonra banyoyu da bir güzel temizlemeyi unutmayın.

5. Yemek yeme alışkanlıklarınız bile zamanla değişecek!

Aynı evde yaşarken beraber yemek hazırlamak ilişkiniz güçlendirir. Beraber yiyeceğiniz bir yemek için uğraşmak ve sonucunda televizyonun karşısına oturup sevdiğiniz bir dizi eşliğinde izlemek kulağa oldukça keyifli geliyor. Tabii, bulaşık yıkama işin sırayla yapmakta fayda var yoksa bu da bir tartışma konusuna dönüşebilir

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6. "Ne izleyelim?" kavgası günlerce sürebilir...

Partnerinizle film zevkinizin uyuşması işte bu noktada çok önemli çünkü ne izleyelim atışması bir anda ciddi bir kavgaya dönüşebilir. 😬 Bunun en basit çözümü ya filmleri günlere bölmek ya da hiçbir şey izlememek olabilir ama tabii bu yöntemi  tercih etmeseniz daha iyi olabilir...

7. Tahammül seviyenizi yüksek tutmak zorundasınız...

Aynı evde yaşamanın sayılamayacak kadar sorumluluğu var ve bu sorumlulukların içinde boğulduğunuzda partnerinize karşı anlayış göstermek daha zor bir hale gelebilir. Bunların hepsinin geçici sebepler olduğunu ve en önemli şeyin evin huzuru olduğunu birbirinize hep hatırlatın.

8. Misafirler konusunda anlaşsanız iyi olur!

Ortak bir yaşamınız olsa dahi, sonuç olarak iki ayrı hayatı olan bireylersiniz ve çevrenizden sevdiğiniz kişileri evinize davet etmek istemeniz en doğal hakkınız ama karşınızdaki kişi partneriniz olduğu için her misafiri de kabul etmek zorunda değil. Bundan dolayı eve birini davet etmeden önce mutlaka partnerinize de sormalısınız.

9. İşin en sıkıcı kısmı: Temizlik yapmak!

Temizlik günü geldiğinde kafanı deve kuşu gibi halının içine bile gömsen maalesef ki bu işin kaçarı yok! Birlikte yaşamak çok keyifli de olsa yorucu taraflarından biri de evi temizlemeye mahkum olmak olabilir. 😂 Bir dahaki temizlik gününe kadar daha düzenli olursanız bu kadar uğraşmak zorunda kalmayabilirsiniz...

10. Maddi olarak sizi epey zorlayacağını bilmelisiniz! 😬

Bir evin manevi sorumluluğu kadar maddi sorumluluğu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Maddi olarak sıkıntı yaşamak ev içinde gerginliklere sebep olabilir. Bu yüzden evinize alacağınız cipse kadar birlikte bütçe ayarlaması yapmak evdeki düzene de yardımcı olur!

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