Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Lüks Saati: Kolunda Milyonları Taşıyor
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Lüks Saati: Kolunda Milyonları Taşıyor
Suriye’de HTŞ öncüğündeki güçler Beşar Esad’ı devirmiş ve yönetimi ele geçirmişti. HTŞ’nin lideri Ahmed Şara ilk resmi ziyaretini geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’a yapmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın ziyarette taktığı lüks saat ise dikkatlerden kaçmadı. Patek Philippe marka saatin güncel fiyatının yaklaşık 4.5 milyon lira olduğu ortaya çıktı.
Kanyak: Medya Radar
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Suriye’de 10 yıldan fazladır süren iç savaş Beşar Esad’ın ülkeden kaçması ve HTŞ’nin yönetimi ele geçirmesiyle son bulmuştu.
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HTŞ’nin lideri Muhammed El Colani lakabıyla tanınan Ahmed Şara ise Suriye’de kurulan geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olmuştu.
Ahmed Şara, ilk resmi ziyaretini Suudi Arabistan’a yaptı. Şara sonrasında ise Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.
Medya Radar’da yer alan habere göre, Ahmet Şara’nın Suudi Arabistan ziyareti sırasında taktığı lüks saat ise dikkatlerden kaçmadı.
Ahmed El Şara'nın görselde taktığı saat, Patek Philippe World Time 5230P modeli. Bu saat, platin kasa ve mavi kadran tasarımıyla dikkat çeken lüks bir dünya saati modeli. Bu modelin güncel fiyatı yaklaşık olarak 100 ila 130 bin dolar arasında değişmekte. Türk lirası üzerinden hesaplarsak 4 milyon 672 bin 538 liraya denk geliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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