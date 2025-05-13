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Sürekli Aklında Olan Şey Ne?

etiket Sürekli Aklında Olan Şey Ne?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 10:31

Gün içinde elinde olmadan aklına evdeki bazı işler mi geliyor? Mesela bir köşede yıkanmayı bekleyen çamaşır yığını ya da lavaboda birikmiş bulaşıklar olabilir. Eğer seni sürekli meşgul eden ev işinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan, haydi teste! Bakalım sen en çok hangi ev işini aklına getiriyorsun?

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1. Evde hiçbir şey yapmadan otururken bunlardan hangisinin aklına gelmesi daha olası?

2. Peki bunlardan hangisi canını daha çok sıkar?

3. Hafta sonu için planın ne?

4. Gelelim market alışverişlerine. Bunlardan hangisi mutlaka sepetindedir?

5. Aklına temizlikle ilgili kötü bir senaryo geldiğinde bunlardan hangisi olur?

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6. Başkasının evine gittiğinde ilk dikkat ettiğin şey ne olur?

7. Kendini tam olarak rahat hissettiğin an ne zaman olabilir?

8. Son olarak temizlik mi düzen mi desek?

Ev Temizliği Takıntılısı! 🧼

Senin radarına evdeki en ufak toz, kir ve kalıntı bile takılıyor. Bu nedenle sen tam anlamıyla bir temizlik takıntılısın. Aslında bu iyi bir şey çünkü evinin her daim temiz ve pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Elinde bezin ve yüzey temizleyicin, yanında süpürgen olduğu sürece başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Evdeki her köşe tertemiz olana kadar içinin rahat etmesi mümkün değil.

Mutfak Temizliği Çılgını! 🍽️

Sen kafayı mutfakla bozmuşsun çünkü mutfak senin kutsal alanın. Senin tezgahın hep parlamalı, bulaşıkların hep temiz kalmalı ve mutfaktan hep mis gibi kokular gelmeli. Bu nedenle kafanda hep mutfakla ilgili sorular dönüyor, sabah kalktığında bile ilk aklına gelen şey mutfak tezgahının durumu oluyor. Ama bu konuda o kadar titizsin ki mutfağın gerçekten hayranlık uyandırıyor.

Kedi Kumu Komutanı! 🐾

Senin için evcil hayvanının konforu çok önemli. Çünkü senin akıl sağlığın ve iç huzurun onun mutlu ve rahat olmasına bağlı. Eğer onun bir şeyi eksikse sen de kendini rahat hissedemiyorsun. Özellikle kum ve mama konusuna ise kafayı çok takıyorsun. Tıpkı senin gibi onun da temizliği hak ettiğini biliyorsun. Bu nedenle o kum temizlenmeden ve o mama kabı dolmadan sen de rahat edemezsin.

Ütü Sevdalısı! 👕

Sen kılığına kıyafetine epey bir önem gösteriyorsun. Bu nedenle gardırobunun düzenine ve çamaşırların temizliğine aşırı dikkat ediyorsun. Hatta hayattaki en sevdiğin işlerden birinin ütü yapmak olduğu söylenebilir. Adeta o kırışıklıklar açıldı mı rahatlıyor ve üzerindeki stresi atıyorsun. Belki de bir yandan kıyafetleri nasıl kombinleyeceğini düşünüyorsundur. Dolayısıyla aklının sürekli kirli çamaşırlara gitmesi de çok normal.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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