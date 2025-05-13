Sürekli Aklında Olan Şey Ne?
Gün içinde elinde olmadan aklına evdeki bazı işler mi geliyor? Mesela bir köşede yıkanmayı bekleyen çamaşır yığını ya da lavaboda birikmiş bulaşıklar olabilir. Eğer seni sürekli meşgul eden ev işinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan, haydi teste! Bakalım sen en çok hangi ev işini aklına getiriyorsun?
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1. Evde hiçbir şey yapmadan otururken bunlardan hangisinin aklına gelmesi daha olası?
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2. Peki bunlardan hangisi canını daha çok sıkar?
3. Hafta sonu için planın ne?
4. Gelelim market alışverişlerine. Bunlardan hangisi mutlaka sepetindedir?
5. Aklına temizlikle ilgili kötü bir senaryo geldiğinde bunlardan hangisi olur?
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6. Başkasının evine gittiğinde ilk dikkat ettiğin şey ne olur?
7. Kendini tam olarak rahat hissettiğin an ne zaman olabilir?
8. Son olarak temizlik mi düzen mi desek?
Ev Temizliği Takıntılısı! 🧼
Mutfak Temizliği Çılgını! 🍽️
Kedi Kumu Komutanı! 🐾
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