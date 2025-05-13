Sürekli Aklında Olan Şey Ne?

Senin için evcil hayvanının konforu çok önemli. Çünkü senin akıl sağlığın ve iç huzurun onun mutlu ve rahat olmasına bağlı. Eğer onun bir şeyi eksikse sen de kendini rahat hissedemiyorsun. Özellikle kum ve mama konusuna ise kafayı çok takıyorsun. Tıpkı senin gibi onun da temizliği hak ettiğini biliyorsun. Bu nedenle o kum temizlenmeden ve o mama kabı dolmadan sen de rahat edemezsin.