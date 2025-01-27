Süper Lig Şampiyonluk Mücadelesinde Ligin İlk Yarısına Genel Bir Bakış
Süper Lig Şampiyonluk Mücadelesinde Ligin İlk Yarısına Genel Bir Bakış
2024-2025 Süper Lig şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla sürüyor. Ligin ilk yarısı Morinho’nun gelişi ile yüksek beklentiye sahip Fenerbahçe ile son şampiyona Galatasaray’ın çekişmesi ile tamamlandı.
Fenerbahçe başarılı sayılabilecek bir sezon geçirmiş olsa bile şampiyona olamadığı için hoca değiştirerek lige başladı. Bu yüzden yeni transferler adaptasyon derken bocaladı. Galatasaray da tam olarak bunların tersi bir atmosfer hakimdi. Aynı hoca, son şampiyon ve nasıl olsa kazanırız psikolojisi.
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Fenerbahçe’nin kadrosuna bakıldığında mühendislik bakımından daha temelli ve derinlikli bir kadrosu var.
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