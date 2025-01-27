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Süper Lig Şampiyonluk Mücadelesinde Ligin İlk Yarısına Genel Bir Bakış

etiket Süper Lig Şampiyonluk Mücadelesinde Ligin İlk Yarısına Genel Bir Bakış

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
27.01.2025 - 21:44 Son Güncelleme: 27.01.2025 - 21:49

2024-2025 Süper Lig şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla sürüyor. Ligin ilk yarısı Morinho’nun gelişi ile yüksek beklentiye sahip Fenerbahçe ile son şampiyona Galatasaray’ın çekişmesi ile tamamlandı.

Fenerbahçe başarılı sayılabilecek bir sezon geçirmiş olsa bile şampiyona olamadığı için hoca değiştirerek lige başladı. Bu yüzden yeni transferler adaptasyon derken bocaladı. Galatasaray da tam olarak bunların tersi bir atmosfer hakimdi. Aynı hoca, son şampiyon ve nasıl olsa kazanırız psikolojisi.

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Fenerbahçe’nin kadrosuna bakıldığında mühendislik bakımından daha temelli ve derinlikli bir kadrosu var.

Fenerbahçe’nin kadrosuna bakıldığında mühendislik bakımından daha temelli ve derinlikli bir kadrosu var.

Teknik olarak uzun süren ve Uefa avrupa ligi maçları ile birlikte haftada iki maç oynayan bir fikstürde Fenerbahçe’nin şansı daha yüksek gibi duruyordu çünkü cezalılar sakatlıklar yorgunluklar derin kadro isterdi. Ancak bu derinlik pek etkili olmadı. Galatasaray kaybettiği Kerem’in yerine Yunus’u orta sahaya isimsiz Sara’yı çok kolay yerleştirdi. Ben bunun sebebine futbol atmosferi diyorum.

Galatasaray’da daha önce şampiyona olmuş ve kredisi bol bir hoca ve en az yarısı birden fazla şampiyonluk görmüş bir takım var. Bu takımın içine no name bir futbolcuyu bile atsanız bu atmosferde kendinin en iyi versiyonunu oynar. Bu yüzden Galatasaray daha az transfer yapsa da transferleri tutuyor. Fenerbahçe’de de durum tam tersi. Dünyaca ünlü futbolcuları getirseniz bile yıllarca şampiyon olamamanın baskısı o kadar şiddetli ki ortam futbol oynamaya müsait değil. Futbolcu hasta takımın içinde ne gösterirse transfer o kadar tutuyor. Bu çözülemez bir psikoloji. Tek çözümü şampiyonluk. İşte işin dilemması da burada. Şampiyon olmanıza en büyük engel şampiyon olamıyor olmanız.

Transferlerde daha başarılı olan Fenerbahçe kadrosunu iyileştirse de ilk yarıyı Galatasaray’ın gerisinde tamamladı. Halbuki lige Kostic, Neysiri, Maximen hamleleriyle iddialı başlamak isteyen Fenerbahçeydi. Ancak Osimhen transferi moralleri bozmuş ve kafaları karıştırmıştı. Bir de adam gelir gelmez gol atmaya başladı. Üstüne üstlük Fenerbahçe Ligin üst sıralarındaki bütün takımlara puan kaybederek moralleri alt üst etti. İlk yarıya bakan artık bu iş dönmez demeye başlamıştır.

Ancak iş asla bundan ibaret olmaz. Çünkü bu lig daha çok su götürür. Neden mi? Devamı gelecek yazılarda.

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