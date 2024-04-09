Su Tüketiminin Arttırılması Kilo Verme Çabalarımıza Gerçekten Yardımcı Olabilir mi?

· Diyet yapmadığınız veya beslenmenizi takip etmediğiniz zamanlarda, yüksek kalorili içecekler yerine su içmeyi tercih etmeniz daha az kalori tüketmenize yardımcı olabilir. Diyet yapmadığınız veya beslenmenizi takip etmediğiniz zamanlarda, yüksek kalorili içecekler yerine su içmeyi tercih etmeniz daha az kalori tüketmenize yardımcı olabilir.

· Metabolizmalarında sorun yaşayan veya obezite sorunu olan kişiler için su içmek daha fazla kalori yakmaya yardımcı olabilir.

· Su içmek, kan şekerinizi veya insülininizi yükseltmeden vücudunuzu yağları parçalaması için uyarabilir ve bu da kilo kaybını destekleyebilir.