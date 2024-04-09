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Su Tüketiminin Arttırılması Kilo Verme Çabalarımıza Gerçekten Yardımcı Olabilir mi?

Su Tüketiminin Arttırılması Kilo Verme Çabalarımıza Gerçekten Yardımcı Olabilir mi?

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 11:17

Kilo verme arayışında suyun rolü, sağlık meraklıları ve araştırmacılar arasında ilgi çeken bir konudur. Kilo verme genellikle diyet değişiklikleri ve artan fiziksel aktivite ile ilişkilendirilir, ancak su tüketiminin de kilo verme hedeflerine ulaşmada potansiyel bir yardımcı olduğu öne sürülmüştür. Bu içerik, suyun vücut ağırlığını, metabolizmayı ve genel sağlığı nasıl etkileyebileceğini keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/...
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Su içmek kalori yakmamızı kolaylaştırır mı?

Su içmek kalori yakmamızı kolaylaştırır mı?

2023 yılında yapılan bir çalışma, yemeklerden sonra ılık su içen bireylerin, içmeyenlere kıyasla daha fazla kilo kaybı ve daha düşük bir vücut kitle indeksi yaşadığını göstermiştir. Bununla birlikte, suyun enerji harcaması üzerindeki etkisi sıcaklığına göre değişmektedir; soğuk su kalori yakımını hafifçe artırırken, oda sıcaklığındaki suyun hiçbir etkisi olmamıştır. Aksine, şeker içeren içecekler enerji harcamasını önemli ölçüde artırarak suyun obezite yönetimindeki rolünün sınırlı olabileceğini düşündürmüştür. Bu bulgular, farklı sıcaklıklardaki sıvıların metabolik hızı nasıl etkilediğine dair daha fazla araştırma yapılması gerektiğine işaret etmektedir.

Kalori ve şeker oranı yüksek olabilecek diğer içecekler yerine su içtiğinizde, doğal olarak kalori tüketimini azaltmış olursunuz. Ayrıca, bazı insanlar yemekten önce su içmenin iştahı azalttığını iddia etmektedir. Peki bu doğru mu?

Kalori ve şeker oranı yüksek olabilecek diğer içecekler yerine su içtiğinizde, doğal olarak kalori tüketimini azaltmış olursunuz. Ayrıca, bazı insanlar yemekten önce su içmenin iştahı azalttığını iddia etmektedir. Peki bu doğru mu?

2018 yılında yapılan bir araştırma, yemeklerden önce su içmenin daha az açlık hissetmenize ve daha az yemenize yardımcı olabileceğini, ancak bunun sadece ortalama kiloda ve vücut kitle indeksinde olan kişilerde geçerli olduğunu göstermektedir. Bu durumun aşırı kilolu ya da obez kişiler için ne kadar geçerli olduğu belirsizdir.

2016 yılında Trusted Source tarafından yapılan araştırma şunları önermektedir:

2016 yılında Trusted Source tarafından yapılan araştırma şunları önermektedir:

· Diyet yapmadığınız veya beslenmenizi takip etmediğiniz zamanlarda, yüksek kalorili içecekler yerine su içmeyi tercih etmeniz daha az kalori tüketmenize yardımcı olabilir. Diyet yapmadığınız veya beslenmenizi takip etmediğiniz zamanlarda, yüksek kalorili içecekler yerine su içmeyi tercih etmeniz daha az kalori tüketmenize yardımcı olabilir. 

· Metabolizmalarında sorun yaşayan veya obezite sorunu olan kişiler için su içmek daha fazla kalori yakmaya yardımcı olabilir.

· Su içmek, kan şekerinizi veya insülininizi yükseltmeden vücudunuzu yağları parçalaması için uyarabilir ve bu da kilo kaybını destekleyebilir.

Bununla birlikte, 2018 yılında yapılan bir başka çalışma Trusted Source, daha fazla su içmenin aşırı kilolu veya obezite hastası ergenlerde vücut ağırlığı üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair bir kanıt göstermemiştir.

Bununla birlikte, 2018 yılında yapılan bir başka çalışma Trusted Source, daha fazla su içmenin aşırı kilolu veya obezite hastası ergenlerde vücut ağırlığı üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair bir kanıt göstermemiştir.

Burada da bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği sonucuna varılabilir.

Peki kilo vermek için günde ne kadar su içmeliyim?

Peki kilo vermek için günde ne kadar su içmeliyim?

Tavsiye edilen günlük sekiz adet 8 bardak (yaklaşık 2 L) su alımıdır, ancak 2017'de yapılan bir çalışmada belirtildiği gibi mutlaka kilo kaybına yol açmayabilir. Su ihtiyacı, aktivite düzeyi, yaş ve sağlık durumu gibi faktörlerden etkilenerek bireyler arasında değişiklik gösterir. Kuru cilt veya koyu renkli idrar gibi dehidrasyon belirtilerinin izlenmesi önemlidir ve susadığınızda su içmeniz tavsiye edilir. Sıvı alımı önerileri cinsiyete göre farklılık gösterir; kadınların günde 2,2 litre, erkeklerin ise 3 litre sıvı tüketmesi tavsiye edilir. Bununla birlikte, bu rakamlar yaklaşık değerlerdir ve bireysel koşullara bağlı olarak değişebilir, bu da su alımı konusunda kişiselleştirilmiş tavsiyeler için sağlık uzmanlarına danışılmasını önermektedir.

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Su içerek göbek yağlarından kurtulabilir miyiz?

Su içerek göbek yağlarından kurtulabilir miyiz?

Şu anda su içmenin göbek yağını kaybetmenize yardımcı olabileceği fikrini destekleyen bir araştırma yoktur, bu nedenle bu yöndeki herhangi bir öneri tamamen anekdot niteliğindedir.

Birkaç günlük su orucuyla ne kadar kilo verilir?

Birkaç günlük su orucuyla ne kadar kilo verilir?

2021 yılında yapılan bir çalışmada, obezitesi olmayan veya aşırı kilolu olmayan 45 kişinin incelendiği Güvenilir Kaynak, 5 gün boyunca sadece su içmenin yaklaşık 5 kg veya yaklaşık 11 lb kilo kaybına neden olduğunu buldu. Bununla birlikte, tıbbi gözetim olmadan su orucu ne güvenlidir ne de sağlık uzmanları tarafından önerilmektedir. Düşük sodyum ve beyin şişmesi gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Dengeli beslenmek ve fiziksel olarak aktif kalmak, uzun vadede kilo vermenin daha sürdürülebilir ve güvenli bir yoludur.

Kısaca özetlemek gerekirse...

Kısaca özetlemek gerekirse...

Su, kilo verme yolculuğunuzun faydalı bir parçası olabilir. Yüzde 100 kalorisizdir, daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir ve hatta yemeklerden önce tüketilirse iştahınızı bastırabilir. Şekerli içecekleri su ile değiştirdiğinizde faydaları daha da artar. Şeker ve kalori alımını azaltmanın basit bir yolu olabilir. Bununla birlikte, daha fazla su içmenin doğrudan kilo kaybına yol açabileceğine dair yeterli kanıt yoktur. Önemli miktarda kilo vermeniz gerekiyorsa, daha fazla su içmenin yanı sıra sağlığı teşvik edici daha fazla eylem içeren bir kilo verme planına ihtiyaç duyulacaktır.

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