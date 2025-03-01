Su Otomatında 7,5 TL'si Sıkışan Kullanıcıya 'Cimrilik' Üzerinden Gelen Tepkiler Gecikmedi!

Hepimizin başına gelmiştir: Otomata para atarsınız ama ne su gelir ne de paranız geri döner. Çoğu kişi bu durumu kabullenip geçerken, bazıları hakkını sonuna kadar aramaktan çekinmez. İşte tam da böyle bir olay sosyal medyada gündem oldu! Bir kullanıcının, su otomatında sıkışan 7,5 TL'si için firmaya mesaj atması ve parasını istemesi, beklenmedik tepkilerle karşılandı. Konu bir anda 'cimrilik mi, hak aramak mı?' tartışmasına dönüştü!