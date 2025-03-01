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Su Otomatında 7,5 TL'si Sıkışan Kullanıcıya 'Cimrilik' Üzerinden Gelen Tepkiler Gecikmedi!

Su Otomatında 7,5 TL'si Sıkışan Kullanıcıya 'Cimrilik' Üzerinden Gelen Tepkiler Gecikmedi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.03.2025 - 15:24

Hepimizin başına gelmiştir: Otomata para atarsınız ama ne su gelir ne de paranız geri döner. Çoğu kişi bu durumu kabullenip geçerken, bazıları hakkını sonuna kadar aramaktan çekinmez. İşte tam da böyle bir olay sosyal medyada gündem oldu! Bir kullanıcının, su otomatında sıkışan 7,5 TL'si için firmaya mesaj atması ve parasını istemesi, beklenmedik tepkilerle karşılandı. Konu bir anda 'cimrilik mi, hak aramak mı?' tartışmasına dönüştü!

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Her şey @cakicibb adlı kullanıcının ekran görüntüsünü X'e atmasıyla başladı!

Her şey @cakicibb adlı kullanıcının ekran görüntüsünü X'e atmasıyla başladı!
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Kimileri kullanıcıyı haklı bulurken...

Kimileri kullanıcıyı haklı bulurken...
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Kimileri de karşı çıkmadı değil.

Kimileri de karşı çıkmadı değil.
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Biz yine bildiğiniz gibi... Her olayda olduğu gibi 50/50 bölündük!

Biz yine bildiğiniz gibi... Her olayda olduğu gibi 50/50 bölündük!
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E bu konu da var tabii 👇🏻🫠

E bu konu da var tabii 👇🏻🫠
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Çok mu ağır oldu sanki?

Çok mu ağır oldu sanki?
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Siz de sadaka der misiniz peki?

Siz de sadaka der misiniz peki?
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Prensesler parasını geri isteyemez mi?

Prensesler parasını geri isteyemez mi?
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Valla bizim de öyle!

Valla bizim de öyle!
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Çok haklı bir yorum gibi 👇🏻

Çok haklı bir yorum gibi 👇🏻
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X ahalisi ikiye bölündüğüne göre iş size düştü. Sizce bu kullanıcı cimri mi değil mi? Yorumlarda buluşalım!

X ahalisi ikiye bölündüğüne göre iş size düştü. Sizce bu kullanıcı cimri mi değil mi? Yorumlarda buluşalım!
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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