SpaceX’in Denemesinde Patlama: Raptor Motoru Havaya Uçtu!
SpaceX’in Denemesinde Patlama: Raptor Motoru Havaya Uçtu!
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Elon Musk’ın geçtiğimiz günlerde Starship için önemli bir test olabilir açıklaması sonrasında Teksas’ta yapılan motor denemesinde patlama yaşanadı.
SpaceX, Starship projesiyle Dünya yörüngesi, Ay ve Mars'a kargo ve insanlı görevler gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Starship’te kullanılan Raptor motoru için yapılan deneme ise başarılı olmadı. SpaceX tesislerinde yaşanan denemede motorda paylama meydana geldi.
İşte yaşanan patlama anı 👇
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