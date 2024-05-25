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SpaceX’in Denemesinde Patlama: Raptor Motoru Havaya Uçtu!

SpaceX’in Denemesinde Patlama: Raptor Motoru Havaya Uçtu!

Elon Musk
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.05.2024 - 10:12

Elon Musk’un sahibi olduğu SpaceX, ABD Teksas’ta bulunan tesislerinde Raptor motoru için deneme yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanan denemede ölen veya yaralanan olmadı.

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Elon Musk’ın geçtiğimiz günlerde Starship için önemli bir test olabilir açıklaması sonrasında Teksas’ta yapılan motor denemesinde patlama yaşanadı.

Elon Musk’ın geçtiğimiz günlerde Starship için önemli bir test olabilir açıklaması sonrasında Teksas’ta yapılan motor denemesinde patlama yaşanadı.

SpaceX, Starship projesiyle Dünya yörüngesi, Ay ve Mars'a kargo ve insanlı görevler gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

SpaceX, Starship projesiyle Dünya yörüngesi, Ay ve Mars'a kargo ve insanlı görevler gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Starship’te kullanılan Raptor motoru için yapılan deneme ise başarılı olmadı. SpaceX tesislerinde yaşanan denemede motorda paylama meydana geldi.

Starship’te kullanılan Raptor motoru için yapılan deneme ise başarılı olmadı. SpaceX tesislerinde yaşanan denemede motorda paylama meydana geldi.

İşte yaşanan patlama anı 👇

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